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Oriental Bank apuesta a una banca digital con “toque humano”

El banco lanzó la campaña “El punto eres tú” como parte de una evolución enfocada en simplificar la experiencia del cliente y fortalecer sus canales digitales

11 de junio de 2026 - 5:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José Rafael Fernández, presidente y principal oficial ejecutivo (CEO) de Oriental Bank, presentó la nueva campaña del conglomerado bancario. (Suministrada)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Oriental Bank busca replantearse como una institución financiera con una oferta más digital y centrada en las necesidades de sus clientes, por lo que lanzó una nueva campaña publicitaria bajo el lema “El punto eres tú”, anunció este jueves José Rafael Fernández, presidente y principal oficial ejecutivo (CEO) del banco.

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La campaña, que incluye un sutil cambio en el diseño de su logo, busca comunicar la evolución de la institución en el ámbito digital, presentándose como un banco que guía, simplifica y acompaña a sus clientes.

“Queremos comunicar nuestra evolución como institución. Lo que queremos compartir es no solamente que nuestra misión es clara y consistente, sino que el cliente es el centro para nosotros y nosotros en ese centro, lo estamos definiendo en una banca digital con toque humano”, dijo Fernández.

Con este lanzamiento, el banco asegura que busca dejar atrás la rigidez asociada con la banca tradicional para impulsar una experiencia más humana, ágil, digital y audaz.

Como parte de la campaña, Oriental desarrolló un concepto tipo confesionario en el que consumidores compartieron sus experiencias con los bancos, incluyendo frustraciones y expectativas sobre los servicios financieros. La iniciativa se llevó a cabo en Plaza Las Américas, en San Juan, y Plaza del Caribe, en Ponce, donde participaron alrededor de 70 personas.

De acuerdo con Lumarie Vega, directora ejecutiva de Mercadeo y Relaciones Públicas de Oriental, la campaña no representa un cambio en la esencia del banco, sino una nueva forma de comunicar la evolución que ya ha estado desarrollando.

“Hoy las personas esperan que la banca se adapte a ellas, no al revés. Esta evolución refleja cómo estratégicamente estamos construyendo una experiencia digital más simple, más clara y más cercana, sin perder el acompañamiento humano cuando más se necesita. No se trata de cambiar quiénes somos, sino de demostrarlo mejor para nuestros clientes”, expresó Vega.

Como parte de esa transformación, Oriental destacó avances en la digitalización de sus servicios financieros. La institución indicó que cerca del 30% de las cuentas Libre se abren completamente de manera digital, mientras que la adopción de servicios digitales alcanza el 70%, principalmente en gestiones como certificaciones de cuentas, balances de liquidación (payoff), pagos automáticos y solicitudes informativas.

Asimismo, resaltó beneficios como más de $1,000 en reembolsos y cash back en servicios y pagos de préstamos, además del acceso anticipado a la nómina de hasta dos días antes.

A través de Smart Banking en la Oriental App, el banco señaló que ofrece más de 1 millón de insights financieros mensuales para apoyar la toma de decisiones, con más de 90% de comentarios positivos de los usuarios.

Fernández también destacó que la migración hacia canales digitales ha reducido algunas transacciones tradicionales en las sucursales. Según explicó, alrededor de 150,000 interacciones mensuales que antes se realizaban en sucursales se han trasladado a plataformas digitales en los últimos dos años.

“Eso ha abierto espacio para que la sucursal no sea solamente un lugar de transacciones, sino un lugar donde se profundiza la relación con el cliente. Tenemos la agilidad, velocidad y rapidez de lo digital, pero también tenemos la sucursal para quien necesita ese acompañamiento”, sostuvo Fernández.

Aunque el desarrollo de la campaña tomó cerca de un año, el CEO de Oriental destacó que requirió una preparación de parte del conglomerado bancario por los pasados cuatro o cinco años.

La institución proyecta medir su impacto durante los próximos meses, periodo en el que evaluará indicadores de reconocimiento de marca y resultados comerciales.

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Oriental BankPlaza Las AméricasPlaza del Caribe
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Efraín Montalbán Ríos
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Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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