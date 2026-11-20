La Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) anunció la apertura de dos centros de recuperación para asistir a empresas y organizaciones privadas sin fines de lucro que sufrieron pérdidas económicas a consecuencia de la sequía registrada en Puerto Rico entre el 4 de agosto y el 29 de septiembre de este año.

Los nuevos centros, ubicados en Caguas y Río Grande, comenzaron a ofrecer servicios el 16 y 19 de noviembre, respectivamente, con personal especializado que orientará a los comerciantes sobre los programas de asistencia disponibles, los requisitos de elegibilidad y el proceso para solicitar préstamos por desastre.

“Los empresarios pueden visitar estos centros para reunirse personalmente con especialistas que los orientarán durante el proceso de solicitud de préstamos por desastre y los conectarán con recursos que apoyen su recuperación”, expresó Chris Stallings, administrador asociado de la Oficina de Recuperación ante Desastres de la SBA.

Centro de recuperación Horarios Cierre por Acción de Gracias Río Grande Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Jueves, 26 de noviembre Caguas Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Del jueves 26 al sábado 28 de noviembre. Reanuda operaciones el lunes 30.

Préstamos de hasta $2 millones

Como parte de la asistencia, la agencia federal informó que las pequeñas empresas, cooperativas agrícolas y organizaciones privadas sin fines de lucro elegibles, incluidas las entidades religiosas, podrán solicitar préstamos mediante el programa de Préstamos por Pérdidas Económicas por Desastre (EIDL, en inglés).

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El financiamiento, que puede alcanzar hasta $2 millones, está dirigido a cubrir necesidades de capital de trabajo y obligaciones financieras que los negocios no hayan podido atender debido a los efectos de la sequía, independientemente de si sufrieron daños físicos.

Entre los gastos elegibles para el producto financiero figuran el pago de nómina, deudas fijas, cuentas por pagar y otras obligaciones operacionales.

Los préstamos tendrán tasas de interés desde un 4% para pequeñas empresas y un 3.625% para organizaciones privadas sin fines de lucro, con términos de repago de hasta 30 años. Además, los intereses no comenzarán a acumularse ni se exigirán pagos durante los primeros 12 meses posteriores al desembolso inicial.

La SBA precisó que los montos aprobados y las condiciones de financiamiento dependerán de la situación financiera de cada solicitante.

No obstante, la agencia aclaró que el programa excluye a productores agrícolas, agricultores y ganaderos, con excepción de las empresas dedicadas a la acuicultura.

La asistencia estará disponible sin necesidad de cita previa, aunque los interesados también podrán coordinar una visita a través del portal appointment.sba.gov.

Los negocios y organizaciones interesados podrán presentar sus solicitudes a través de sba.gov/disaster o acudir a cualquiera de los dos centros de recuperación habilitados.