Popular ve sólido al consumidor, pero advierte impacto económico si escala conflicto en Medio Oriente

A pesar de que los resultados financieros de Popular, Inc. (Nasdaq: BPOP) para el primer trimestre de 2026 no reflejaron ningún impacto en los patrones de consumo de los clientes de la institución, Javier D. Ferrer, presidente y principal oficial ejecutivo (CEO) del banco, advirtió que si el conflicto en Oriente Medio se prolonga, podría haber un cambio en los hábitos de gasto de los hogares puertorriqueños.

El banquero sostuvo que, durante el periodo reportado, el gasto del consumidor se mantuvo “saludable” y no se observó deterioro en las carteras del banco, a pesar del inicio del conflicto geopolítico a finales de febrero. Incluso, destacó que las compras con tarjetas de crédito y débito registraron un crecimiento de 5%, lo que evidencia que el cliente continúa activo y con capacidad de gasto.

“Si se alarga y se recrudece el conflicto bélico en el Medio Oriente, pues va a tener un impacto en la economía, no solamente Puerto Rico, sino mundial. Estamos preparados si eso pasase, que no es lo que queremos, no lo quiere nadie. Nosotros hemos sido proactivos como estamos manejando nuestras carteras en nuestro riesgo de crédito y podemos hacer lo que podemos controlar”, dijo Ferrer.

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Este jueves, El Nuevo Día reportó que de prolongarse la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Estados Unidos y Puerto Rico podrían experimentar una “leve recesión”.

De acuerdo con el principal oficial financiero (CFO) de BPOP, Jorge García, la reacción de los clientes será más evidente cuanto más dure el conflicto geopolítico o viceversa.

El sector más golpeado

“Donde sí vemos un cambio en los clientes, es en la demanda para autos nuevos. La industria ha visto una reducción en venta de autos. Es un negocio importante para nosotros. Continuamos sirviendo y ayudando a nuestros clientes que son dealers, al igual que nuestros clientes consumidores que está haciendo préstamos”, dijo García.

Durante el primer trimestre de 2026, la matriz de Banco Popular reportó un crecimiento de doble dígito en sus ingresos netos. A marzo pasado, el conglomerado ganó $246 millones, o aproximadamente 38.2% cuando se compara con el mismo periodo en 2025.

El desempeño de la institución bancaria se tradujo en $3.78 por acción diluida versus los $2.56 por acción diluida para el mismo periodo de este año.

Al comparar la gestión del conglomerado contra el primer trimestre del año anterior, el principal conglomerado bancario de la isla mostró incrementos en su cartera de préstamos, depósitos y activos.

Los préstamos totales sumaron en el trimestre anterior $39,290 millones, lo que representa un aumento de $2,036 millones versus enero y marzo del 2025. El total se desglosa en $19,749 millones en préstamos comerciales, $8,712 millones en hipotecas, $5,779 millones en préstamos de auto, $3,376 millones en préstamos de consumo y $1,674 millones en financiamientos para construcción.

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El margen neto de interés (NIM, por sus siglas en inglés) tuvo un incremento anual de unos 26 puntos base, ubicándose en el pasado trimestre en 3.66%.

Asimismo, los depósitos totales mostraron una mejoría interanual de aproximadamente 2.7%, para una suma ascendente a $67,611 millones. Mientras los activos totales se estimaron en $76,131 millones, versus los $74,039 millones reportados el año anterior.