Una intensa ola de ventas de acciones de empresas de inteligencia artificial hizo caer el viernes al S&P 500 un 3.7%, arrastrando al índice a su peor pérdida semanal en más de 18 meses. Por su parte, el indicador compuesto Nasdaq pasó a terreno negativo en lo que va del año.

El S&P 500 se encuentra ahora en lo que los inversionistas profesionales llaman una “corrección”, tras haber caído más de 10% desde su máximo histórico del 6 de octubre.

La última vez que el S&P 500 tuvo una corrección fue en marzo de 2025, cuando la guerra comercial del gobierno de Donald Trump sacudió los mercados. Su pérdida semanal, que marcó su peor descenso de este tipo desde abril de 2025, cuando la guerra comercial se intensificó, coronó una racha de siete días de caídas, la más larga desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020.

El Nasdaq, que está más influido por las acciones tecnológicas, se desplomó 5.3%, lo que lo llevó a territorio negativo respecto al arranque del año.

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El Promedio Industrial Dow Jones, con menor exposición a acciones tecnológicas, cayó 1.9%.

Las acciones de emisoras como Nvidia, Micron Technology, Broadcom y Advanced Micro Devices se llevaron la peor parte, pero otras empresas vinculadas al despliegue de la IA también se hundieron, incluida la compañía de productos ópticos Corning y el proveedor de energía Bloom Energy. El laboratorio de IA Anthropic, tras una exitosa salida a bolsa el jueves, se desplomó 8.5 %.

La venta masiva de acciones tecnológicas se extendió por todo el mundo: el Nikkei de Japón y el Kospi de Corea del Sur cayeron cada uno más de un 5%. Los índices europeos también bajaron con fuerza.

Las acciones de IA tienen elevadas valoraciones de mercado y ejercen un impacto mucho mayor en la dirección del mercado. Fueron responsables de las grandes ganancias de Wall Street este año y ahora están detrás del fuerte retroceso del mercado.

La apuesta por la IA ha ido perdiendo impulso en parte por la preocupación de que las grandes valoraciones de mercado de las empresas de IA y el fuerte gasto no estén justificados. Los temores de una burbuja dentro del sector también se han agravado por los resultados de las recientes elecciones de mitad de mandato, en las que candidatos que abogan por desacelerar la construcción de centros de datos ganaron tanto a nivel federal como estatal.

Gran parte de la debacle de la IA se concentró en las acciones de chips, que han sido grandes beneficiarias del despliegue de centros de datos de IA. Advanced Micro Devices se hundió 13.3%, Micron Technology retrocedió 13.9% y Broadcom cayó 12.2 %. El índice PHLX Semiconductor se desplomó 10.7%.

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Nvidia, considerada por muchos como el emblema del auge de la IA, cayó por noveno día en los últimos 10, y cerró con una baja del 14%. La acción de la empresa de chips quedó atrapada en la ansiedad del mercado sobre la solidez del despliegue de la IA y, más recientemente, se ha visto presionada por preocupaciones sobre su futuro tras la repentina salida de Jensen Huang, su exdirector general y cofundador. Desde que estalló el escándalo de Huang este mes, las acciones han bajado más de 30%.

El gran debut bursátil de Anthropic, fabricante de la herramienta de IA Claude, se desinfló el viernes junto con el resto del sector tecnológico. La acción cayó 8.5 % hasta $88.91, pero se mantiene por encima de su precio de salida a bolsa de $83 por acción. Fue la mayor oferta pública de acciones de la historia y, en un momento, superó los $2 billones en valor.

La caída del precio de las acciones de Anthropic el viernes equivale a un descenso de aproximadamente el 23% desde su breve máximo de $115.10 por acción, establecido el día anterior. Es una caída incluso mayor que la observada en Facebook (ahora Meta) en los primeros días tras su salida a bolsa en mayo de 2012.