NUEVA YORK - La tecnológica Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, debutó este jueves en Wall Street con un primer precio de $111.50, lo que supone una subida del 34 % respecto al precio de salida establecido.

Las acciones de la compañía comenzaron a negociarse en el índice Nasdaq bajo el símbolo ANT, después de que Anthropic fijara el miércoles el precio de su salida a bolsa en $83 por título.

Inicialmente, la empresa había establecido un precio de salida en el rango entre $70 y $78 por acción.

La oferta pública inicial de Anthropic alcanzó los $81,300 millones, por encima de los 75,000 millones de la salida a bolsa de SpaceX en junio, que hasta ahora ostentaba el récord.

Además, si se tiene en cuenta la colocación privada simultánea, la operación asciende a un total de $107,300 millones, lo que la convierte en la mayor operación de financiación de este tipo hasta la fecha.

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Éxito del debut en bolsa

La capitalización de la empresa calculada sobre las acciones ordinarias en circulación asciende a unos 1.47 billones de dólares, tomando como referencia el primer precio de $111.50 por acción. Pero si se incluyen también acciones potenciales derivadas de opciones y títulos concedidos a empleados, la valoración llega a los $2.02 billones.

La exitosa salida a bolsa de Anthropic, que ya se preveía histórica, refleja que los inversores mantienen un fuerte apetito por la inteligencia artificial (IA) y refuerza la capacidad del sector para tomar acciones similares.

La oferta pública inicial de Anthropic comprende 956.35 millones de acciones de nueva emisión y otros 23.65 millones puestos a la venta por accionistas actuales, entre ellos sus siete cofundadores. A esto se suma una opción de sobreasignación (greenshoe) de 30 días que permite a los bancos colocadores, liderados por Goldman Sachs y Morgan Stanley, adquirir hasta 147 millones de acciones adicionales.

En paralelo a su estreno bursátil, Anthropic acordó una colocación privada de $26,000 millones en acciones sin derecho a voto, al mismo precio de $83 respaldada por los principales actores tecnológicos del ecosistema de IA.

De este modo, Google y Nvidia aportan $10,000 millones cada uno, seguidos por AMD con 2,500 millones, Broadcom, Micron y Microsoft con 1,000 millones respectivamente, y TSMC con 500 millones.

Despejar las dudas sobre la seguridad

Previo al debut, el cofundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, reiteró su compromiso de centrarse en la seguridad durante el desarrollo de la IA.

“Existe una diferencia abismal entre cómo evolucionará la IA si prestamos poca atención a la seguridad y cómo lo hará si nos obsesionamos con ella, y esa obsesión por la seguridad y el bien público ha formado parte del ADN de Anthropic desde el principio”, declaró en el Nasdaq.

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Amodei aseguró que la compañía que lidera ha sido “pionera” en métodos para “comprender y orientar el comportamiento de la IA” y mantenerla “bajo control humano”.