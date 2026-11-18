Tras una espera de 13 años, uno de los lanzamientos más importantes del mundo del entretenimiento por fin está aquí.

Grand Theft Auto VI se estrena este jueves, llevando a los jugadores de vuelta a Vice City y poniendo a prueba si Rockstar Games es capaz de dar continuidad a uno de los videojuegos más vendidos de la historia con otro fenómeno cultural y comercial.

Esta nueva entrega estará disponible a medianoche (hora local) en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, lo que significa que los jugadores de Asia y otras regiones podrán empezar a jugar horas antes de su lanzamiento en Estados Unidos.

Nueva Zelanda fue uno de los primeros países donde los jugadores pudieron acceder al título, y los proveedores de servicios de internet se prepararon para un aumento masivo en el volumen de descargas a medida que se acercaba la medianoche.

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“El tamaño del archivo del juego, de 212 gigabytes, no tiene precedentes”, señaló Kurt Rodgers, gerente de estrategia de red de Chorus New Zealand. “Es más de una cuarta parte del consumo mensual promedio de datos de un hogar, todo de una sola vez”.

En la capital, Wellington, algunos jugadores se quedaron despiertos para ser de los primeros en probar Grand Theft Auto VI.

Entre ellos se encontraba Adam Simmons, de 50 años, director de fotografía, quien inició el juego en su sala de estar en cuanto estuvo disponible, manteniendo el volumen bajo para no despertar a su esposa ni a sus hijas.

“La dinámica de juego es simplemente asombrosa, los gráficos son excelentes y se nota que la narrativa es muy profunda; es impresionante”, comentó tras media hora de tiroteos, robos de vehículos y bromas sobre Florida.

“Realmente sientes que estás dentro de un mundo”, añadió. “Los lugares y la forma en que están integrados se sienten muy naturales”.

Simmons se mudó a Nueva Zelanda desde Portland, Oregón, hace cinco meses; una decisión que, según bromeó, estuvo influida por la posibilidad de jugar a Grand Theft Auto antes que sus amigos.

El usuario destacó la conexión emocional que el juego logra establecer con sus personajes y señaló que espera que su vasto mundo ofrezca horas de entretenimiento mucho después de haber completado la historia principal. A la una de la madrugada, admitió a regañadientes que debía irse a dormir, aunque preveía dedicarle muchas horas en los días venideros.

“Tengo mi propia empresa que dirigir”, comentó. “Así que soy el jefe, pero, al mismo tiempo, voy a perder ventas simplemente porque ha salido un videojuego”.

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Las acciones de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar Games, subieron más de un 8% el miércoles, a medida que continuaba el lanzamiento mundial del juego.

El juego regresa a Vice City tras 13 años

La franquicia Grand Theft Auto ha vendido más de 470 millones de unidades en todo el mundo. Grand Theft Auto V, lanzado en 2013, representa más de 230 millones de esas ventas y generó $1,000 millones en ventas al por menor en tan solo tres días.

Rockstar vuelve a Vice City —su versión ficticia de Miami— con dos nuevos protagonistas, un vasto mundo inspirado en Florida y la presión de tener que estar a la altura de uno de los productos de entretenimiento más exitosos jamás lanzados.

En el centro de “GTA VI” se encuentran Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja cuyos intentos por mejorar sus vidas los arrastran cada vez más hacia el submundo criminal de Leonida, la versión ficticia de Florida creada por Rockstar.

Lucia ha salido recientemente de prisión, mientras que Jason es un exmilitar que se vio involucrado con traficantes de drogas en los Leonida Keys. Cuando un trabajo delictivo sale mal, ambos terminan enredados en una conspiración de mayor alcance.

El énfasis en su relación supone un cambio importante respecto a Grand Theft Auto V, que contaba con tres protagonistas jugables.

Rockstar ha presentado Leonida como su mundo abierto más grande y detallado hasta la fecha; este se extiende más allá de Vice City, abarcando playas, autopistas, humedales, zonas de ocio nocturno y comunidades más pequeñas inspiradas en el sur de Florida.

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Durante el desarrollo del juego, el equipo se sumergió en la región: recorrieron Miami, los Florida Keys y sus alrededores, sobrevolaron los Everglades e investigaron la historia y la arquitectura de la zona. Miami abraza a su alter ego ficticio

Miami y las comunidades circundantes han aprovechado su conexión con Vice City de cara al lanzamiento; empresas, equipos deportivos y gobiernos locales están utilizando la llegada del videojuego como una oportunidad de marketing.

El condado de Miami-Dade cerró un acuerdo promocional de $3.9 millones con Rockstar que incluye la instalación de un enorme cartel de “Welcome to Vice City” (Bienvenidos a Vice City) en la parte superior del Kaseya Center, sede de los Miami Heat. El equipo de la NBA también tiene previsto lucir uniformes de color negro y rosa —al estilo de Vice City— en vísperas del lanzamiento del juego.

La campaña no ha sido bien recibida por todos. Algunos funcionarios del sur de Florida han cuestionado si deberían utilizarse recursos públicos para promocionar una franquicia conocida por el robo de vehículos, los tiroteos y otras actividades delictivas.

Quienes apoyan la iniciativa argumentan que la enorme atención que rodea a “GTA VI” brinda a la región la oportunidad de sacar provecho de una proyección a nivel mundial.

En Seúl, un anuncio gigante cubre la fachada de un edificio, mientras que Warner Music organizará el jueves una fiesta en un bar, inspirada en la banda sonora del videojuego.

Años de expectación culminan en el día del lanzamiento

Pocos lanzamientos en el mundo del entretenimiento generan tanta expectación.

El primer tráiler de “GTA VI” acumuló más de 93 millones de visualizaciones en YouTube durante sus primeras 24 horas; por su parte, Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar, informó que el segundo tráiler generó más de 475 millones de visualizaciones en diversas plataformas en un solo día.

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El juego también ha captado la atención de los premios, incluso antes de que la mayoría de los jugadores hayan tenido la oportunidad de explorarlo.

El martes, “GTA VI” recibió ocho nominaciones para los Game Awards, incluyendo las categorías de juego del año, dirección de juego, narrativa, dirección artística, banda sonora y música, diseño de audio, acción/aventura e interpretación. Los galardones se entregarán el 10 de diciembre.

La larga espera se debe, en parte, a la extraordinaria longevidad de su predecesor. “Grand Theft Auto Online”, el componente multijugador de “GTA V”, ha mantenido a los jugadores enganchados durante años gracias a actualizaciones, actividades y compras dentro del juego.

La música siempre ha sido un elemento fundamental en la experiencia de “Grand Theft Auto”, con emisoras de radio ficticias y bandas sonoras cuidadosamente seleccionadas que acompañan a los jugadores mientras recorren las ciudades de la saga.

Para “GTA VI”, Rockstar encargó una banda sonora original y adaptativa al dúo francés de música electrónica Justice, ganadores de un premio Grammy. La música está diseñada para variar en función de la ubicación de los jugadores y de lo que estén haciendo en cada momento. El álbum “Grand Theft Auto VI: Original Score”, compuesto por 30 temas, tiene previsto su lanzamiento para el 11 de diciembre e incluye colaboraciones con artistas como Tame Impala, SZA, King Gizzard & The Lizard Wizard y Gesaffelstein.

¿Qué encontrarán los jugadores a continuación?

A pesar de los años de tráileres y material promocional, Rockstar ha mantenido gran parte de “GTA VI” en secreto.

Todavía no se ha revelado el reparto completo de voces, incluidos los actores que interpretan a Lucia y Jason. El actor Stephen Root ha confirmado a The Associated Press que participa en el juego, aunque Rockstar no ha revelado públicamente qué papel interpreta.

También quedan incógnitas sobre la variedad completa de personajes, ubicaciones, actividades y sistemas de juego que aguardan en Leonida.