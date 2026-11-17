Reportan problemas con servicios de Apple, incluyendo Apple Pay y iCloud
Varias otras aplicaciones de la compañía también estaban enfrentando aparentes bajas o dificultades para ingresar
17 de noviembre de 2026 - 3:28 PM
17 de noviembre de 2026 - 3:28 PM
Varios servicios digitales de Apple parecían estar enfrentando una baja el martes, con miles de usuarios reportando problemas para acceder a sus cuentas. Las plataformas de Apple Support, App Store, iCloud y Apple Pay parecen ser las principalmente afectadas, según reportó el medio estadounidense USA Today.
La plataforma de verificación de estatus de sistemas de Apple marcaba bajas en los servicios de Apple Business, Apple School Manager, AppleCare, iCloud Mail y iCloud Web Apps, y problemas de ingreso a las plataformas de iCloud, en general.
Según el monitor de interrupciones Downdetector, los reportes de problemas con Apple Pay comenzaron a aumentar alrededor de las 11:40 a.m., hora del este.
Los informes sobre interrupciones de iCloud también comenzaron a dispararse poco antes del mediodía, aunque los reportes publicados en Downdetector no reflejan necesariamente a todos los usuarios que experimentan problemas.
La interrupción de los servicios de Apple ocurre luego de una falla de gran escala en el sistema bancario registrada el 16 de noviembre, que se originó en Chase Bank, pero también afectó a Wells Fargo, Bank of America, la plataforma de pagos electrónicos Zelle y otras instituciones.
La semana pasada, otra interrupción en los sistemas de comunicación también afectó el tráfico aéreo en Estados Unidos. Además, una falla en los servicios de Microsoft impidió que numerosos usuarios accedieran a sus correos electrónicos de Outlook y a herramientas de Microsoft 365, como Teams y Word.
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