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Microsoft anuncia el restablecimiento total de su servicio tras la caída técnica

La mayor empresa de software del mundo descartó que el fallo tuviera que ver con un problema relacionado con la ciberseguridad

14 de noviembre de 2026 - 10:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Microsoft atribuyó este viernes la caída global de sus servicios a un fallo durante una ampliación previa de la capacidad de su red. (Lindsey Wasson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La tecnológica Microsoft anunció este sábado la restauración completa de su servicio a los clientes y regiones que todavía no lo habían recuperado, tras la caída técnica que sufrió desde el pasado jueves.

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“Hemos completado nuestras actuaciones para resolver la causa del incidente y hemos restablecido el servicio al resto de los clientes y regiones afectados”, señaló la compañía en un mensaje en la red social X.

“Se pueden encontrar nuevas actualizaciones en MO1550821 en el centro de administración de Microsoft 365”, añade la comunicación.

Microsoft atribuyó este viernes la caída global de sus servicios a un fallo durante una ampliación previa de la capacidad de su red.

De esta forma, se pone fin a un problema técnico que provocó una caída global de las comunicaciones de empresas y gobiernos en muchas regiones del mundo desde el pasado jueves.

La mayor empresa de software del mundo descartó que el fallo tuviera que ver con un problema relacionado con la ciberseguridad ni con la inteligencia artificial o los agentes.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, confirmó que “no había indicios” de que fuese el resultado de una actividad “maliciosa”.

Microsoft pidió disculpas por las interrupciones y avanzó que proporcionará un informe completo posterior al incidente una vez se haya completado su revisión.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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