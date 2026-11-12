Problemas en Microsoft 365 afectan el acceso a Outlook y Teams en distintos países

Microsoft investiga problemas técnicos que afectan el acceso de usuarios a distintos servicios de Microsoft 365, incluidos los buzones de correo electrónico de Exchange Online y las funciones de Microsoft Teams.

Según la compañía a través de su cuenta oficial en X, inicialmente se reportaron dificultades para acceder a los buzones de Exchange Online mediante diferentes métodos de conexión en el continente americano.

Sin embargo, posteriormente Microsoft confirmó que el problema podría afectar la conectividad de los servicios de Microsoft 365 para usuarios en cualquier región.

La empresa también reportó inconvenientes relacionados con el acceso y el uso de las funciones de Microsoft Teams en América del Norte.

En cuanto a esta última plataforma, Microsoft indicó que sus mecanismos automatizados de recuperación ya habían tomado medidas para restablecer el servicio. Además, aseguró que sus sistemas de monitoreo reflejaban una reducción efectiva del impacto.

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La compañía afirmó que continúa trabajando para mitigar las interrupciones y atender los problemas reportados.

Microsoft identificó las incidencias con los códigos EX1550543, correspondiente a Exchange Online, y TM1550488, relacionado con Microsoft Teams.