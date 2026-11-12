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¿Se cayó Outlook? Una interrupción generalizada afecta aplicaciones de Microsoft

La compañía informó que estaba investigando las interrupciones, centradas principalmente en su correo electrónico y Teams

12 de noviembre de 2026 - 6:13 PM

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Se observa un logotipo y un letrero de Microsoft en el exterior del Centro de Visitantes de Microsoft, en la sede central de la compañía, el lunes 9 de noviembre de 2026, en Redmond, Washington. (Foto AP/Lindsey Wasson, Archivo) (Lindsey Wasson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una interrupción generalizada afectó a las plataformas de Microsoft, incluido Outlook, este jueves; muchos usuarios tuvieron dificultades para utilizar sus cuentas de correo electrónico y experimentaron otros errores en diversas aplicaciones del gigante tecnológico.

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Cerca de 130,000 usuarios informaron a través de la plataforma de seguimiento de interrupciones Downdetector que tenían problemas para acceder a Outlook poco después de la 1:00 p. m. (hora del Este). Aunque el número de reportes ha disminuido desde ese pico, muchos usuarios señalaron que no podían enviar ni recibir correos electrónicos, o que tenían dificultades para cargar sus bandejas de entrada.

Miles de usuarios también reportaron problemas con Teams —la aplicación de mensajería para entornos laborales de Microsoft—, así como con su asistente de inteligencia artificial, Copilot, y otros servicios de Microsoft 365.

Microsoft informó que estaba investigando las interrupciones, centradas principalmente en sus aplicaciones de correo electrónico y Teams.

En actualizaciones publicadas en redes sociales, la compañía —con sede en Redmond, Washington— indicó que estaba al tanto de que los usuarios en el continente americano estaban “experimentando problemas para acceder a los buzones de Exchange Online a través de diversos métodos de conexión”.

Microsoft explicó que una parte de su infraestructura estaba “sometida a una carga elevada”, lo cual, según la empresa, “probablemente contribuía a los errores de conectividad”. La compañía determinó que varios servidores quedaron “inesperadamente fuera de servicio” debido a un problema que provocó fallos durante la ejecución de “verificaciones automáticas de estado”.

No quedó claro de inmediato qué causó exactamente dicho fallo. Sin embargo, Microsoft comunicó más tarde que estaba probando una solución y desplegando un método alternativo para realizar estas verificaciones, con el fin de restablecer el funcionamiento de los servidores afectados.

“Estamos trabajando intensamente en todas las vías posibles para reducir el impacto”, señaló la cuenta de estado de Microsoft 365 en la red social X.

Previamente, la empresa había anunciado que había “logrado resolver” los problemas relacionados con Microsoft Teams en Norteamérica, aunque algunos usuarios continuaron reportando dificultades de conectividad.

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