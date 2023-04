¿Pruebas de dopaje, exigencia de que no trabajes remoto, preguntas sobre si tienes hijos? Además de un mercado con precios en alza, estas son algunas de los requisitos y situaciones que reportan en las redes sociales personas en busca de alquilar una vivienda.

Sin embargo, los propietarios—o caseros, como se les conoce popularmente— y los corredores de bienes raíces tienen límites y reglas que cumplir a la hora de anunciar alquileres, advirtió Ariadna M. Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico.

“La ley que rige es la Ley de Vivienda Justa federal (FHA, en inglés)”, indicó la abogada de derechos humanos. Este estatuto, firmado en 1968 un mes después del asesinato del ícono de los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King, prohibió el discrimen en la venta, alquiler, búsqueda de subsidio o de financiamiento de vivienda por raza, color, origen nacional, religión, sexo (incluida la identidad de género y la orientación sexual), estatus familiar y discapacidad.

PUBLICIDAD

Godreau lamentó que en medio de la crisis de vivienda asequible “el Estado no hable de esta legislación (de vivienda justa), porque se da la impresión de que puedes hacer lo que sea si es tu propiedad. No”.

Indicó que el gobierno estatal y municipal impone limitaciones y requiere pagos, como la patente, cuando un negocio opera desde el hogar, “pero si haces alquiler, que es esencialmente una empresa comercial, también tiene que cumplir con unas guías y con las leyes”.

Ahora, según explicó Godreau, “la ley establecer un ámbito de aplicación limitado” para propietarios de viviendas multifamiliares de hasta cuatro unidades si ocupan una de ellas, siempre que no usen un agente de bienes raíces en el proceso; para viviendas operadas por organizaciones religiosas y para clubes privados que solo ofrecen alquiler a sus miembros. En esos casos, es posible que más requisitos para alquilar no violen la ley, como sucede en el caso de hospedajes segregados por sexo.

Pero esto no significa que puedan publicar anuncios discriminatorios, puntualizó. Esto responde a que, según el portal oficial del Departamento federal de la Vivienda (HUD, en inglés), “en viviendas privadas, públicas y aquellas que reciben fondos federales, la FHA prohíbe hacer, imprimir y publicar anuncios que indiquen preferencia, limitación o discriminación de raza, color, religión, sexo (incluida la identidad de género o la orientación sexual), discapacidad, estatus familiar u origen nacional”.

Esta prohibición aplica incluso a directorios, clasificados y periódicos, así como a quienes pauten esos anuncios.

Godreau indicó que una de las situaciones de discrimen que se ven con mayor frecuencia es por composición familiar, si el anuncio dice o sugiere que no se aceptan niños. Un ejemplo es indicar que la unidad es “ideal para persona sola o pareja”.

PUBLICIDAD

“No puedes alquilar con la visión de no permitir niños, porque es una categoría protegida”, puntualizó. “Un ejemplo que siempre uso es ‘apartamento para mujer casa de buena reputación’. Es discriminatorio. He visto anuncios que no permiten perros guía. Es discrimen por discapacidad”.

En cuanto a fuentes de ingreso, reconoció que “no es una categoría protegida en la ley”. Por eso se puede indicar si se acepta o no Sección 8.

“Distintos son los anuncios en los que se indique el ingreso no puede ser por pensión de alimentos. Eso es discrimen por estatus familiar”, aclaró. Igual podría suceder si el potencial inquilino recibe Seguro Social o incapacidad, porque iría contra edad y discapacidad.

Ante la tendencia a anunciar preferencia por un inquilino que trabaje fuera del hogar, explicó que “si es una persona retirada o que trabaja remoto porque tiene una condición crónica, por su impacto se podría decir que es discriminatorio”.

Respecto a los requisitos para solicitar, Godreau indicó que “nada prohíbe que un casero haga un background check, indague en el historial de crédito y en los antecedentes. Pero tenemos que ver si al pedirlo se está discriminando”.

Sobre la petición de prueba de dopaje, la abogada advirtió que “no es algo relevante al tema de vivienda” y que los anunciantes caminan en la cuerda floja, por la legalidad del cannabis medicinal, porque el inquilino potencial no tiene por qué revelar su situación de salud y porque puede haber discrimen por diversidad funcional.

“También en Puerto Rico nuestra constitución es más ancha y el derecho a la intimidad se puede levantar. Me vería asumiendo un caso de protección de ese derecho a la intimidad del inquilino”, afirmó.

¿Dónde acudir si entiendes que se han violado tus derechos?

Godreau puntualizó que los inquilinos y quienes solicitan alquilar tienen derechos y foros para hacerlos cumplir.

“Tienen derecho a presentar una querella de vivienda ante la FHEO (Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades, en inglés)”, indicó. “Estas querellas funcionan”.

El formulario se puede acceder aquí.

“También pueden entrar a ayudalegalpr.org, donde tenemos mucha información y chat de apoyo”, agregó. En ese portal hay una sección de autodefensa, que ayuda a que las personas puedan redactar demandas, respuestas a pleitos y otros documentos relacionados a la vivienda.