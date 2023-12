El Departamento de la Vivienda anunció este martes que está promoviendo la venta de 68 apartamentos de Villas de Coamo.

El proyecto de 84 unidades se construyó para damnificados del huracán Georges y llevaba unos 15 años mayormente vacante y abandonado, según reveló En pies cuadrados en julio de 2022.

“Tenemos que sacar al mercado todo lo que tenemos disponible”, afirmó el secretario de la agencia, William Rodríguez Rodríguez. “Estas unidades de vivienda forman parte del inventario en manos del Departamento y ante la necesidad de nuevas unidades en el mercado, hemos decidido promover este proyecto, propiedad de Vivienda, a precios muy accesibles”.

En entrevista con este medio, Rodríguez explicó que el precio de venta de los apartamentos de tres habitaciones y un baño es de $80,000, pero “lo que les va a costar a las familias es menos, porque el programa tiene $23,640 de descuento”. Con este mecanismo, no se afectan los valores comparables en el mercado y, a la vez, las familias acceden a viviendas propias y seguras a precios cómodos, detalló.

PUBLICIDAD

Para promover el proyecto, Vivienda celebrará orientaciones el miércoles, 6 de diciembre, en el Museo Histórico Ramón Rivera Bermúdez de Coamo, en horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Para cualificar, las personas candidatas deben tener ingresos bajos a moderados y no ser dueñas de otra propiedad inmueble. No es requisito que sean residentes de Coamo.

Allí habrá también personal de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) para ofrecer detalles sobre el programa de Asistencia Directa al Comprador, que aporta hasta $55,000 para los gastos de adquirir un hogar propio a personas y familias que cualifiquen. El máximo del programa es $60,000, pero este límite solo aplica a propiedades en cascos urbanos y Villas de Coamo no cuenta con esa ubicación.

El secretario también indicó que Villas de Coamo, por ser un proyecto de venta, no de alquiler subsidiado, opera bajo un régimen de propiedad horizontal como cualquier otra comunidad de apartamentos o ‘walk-ups’.

Para llegar a este punto de poner en venta las unidades restantes de Villas de Coamo, Vivienda utilizó $1.3 millones de fondos federales ARPA (siglas en inglés del Plan de Rescate Americano), que pasó al Municipio de Coamo. A su vez, el ayuntamiento se encargó de contratar los servicios para hacer las reparaciones a las unidades que, por llevar tantos años vacantes, requirieron cambios como tratamientos de techo, gabinetes y puertas nuevas.