1 de noviembre de 2025
79°nubes dispersas
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:The Views Reserve saca partido a las vistas en el tope de Palmas del Mar

La nueva etapa del proyecto dentro de la comunidad resort de Humacao, consta de 30 residencias en lotes más amplios

1 de noviembre de 2025 - 11:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sharon Minelli Pérez
Por Sharon Minelli Pérez
Periodista de Negociossharon.perez@gfrmedia.com

La subdivisión de The Views, en uno de los puntos más altos de la comunidad resort de Palmas del Mar, en Humacao, se apresta a crecer con 30 residencias nuevas ubicadas en solares amplios, que promedian 1,300 metros cuadrados, supo En Pies Cuadrados.

Se trata de la expansión The Views Reserve, que en septiembre pasado, obtuvo un financiamiento de Banco Popular por $12,165,000 para adelantar el proyecto.

Según los listados de The Views Reserve, las residencias unifamiliares y terreras tienen 1,911 pies cuadrados (p2) de espacio interior y 2,577 p2 de construcción total.

En etapa de preconstrucción, se ofrecen entre $725,000 y $775,550, dependiendo del tamaño del lote.

En las visualizaciones artísticas, se observa que The Views Reserve combina líneas minimalistas en su fachada, con una porción del techo en tejas, un elemento presente en gran parte de las construcciones de Palmas del Mar.

“Todas las ventanas tienen cristales con certificación de resistencia a impactos y un coeficiente de sombra gajo para mantener la casa más fresca”, detalla la página promocional del proyecto a cargo de The Victoria Views LLC, entidad que preside el reconocido ingeniero Francisco Díaz Massó, expresidente del capítulo local de la Asociación de Contratistas Generales.

En cuanto a las características ecoamigables, se destaca grifería que ahorra el consumo de agua y calentadores de agua con capacidad de 120 galones.

Las terminaciones incluyen pisos integrales en toda la residencia y marcos y puertas de madera de alta gama.

Las áreas sociales de la sala de estar, el comedor, el salón familiar y la cocina tienen diseño abierto, con techos de 16 pies de altura. Un medio baño sirve las áreas comunes.

Con lotes que promedian los 1,300 metros cuadrados, los compradores de The Views Reserve tendrán espacio para agregar una piscina, si asi lo desean.
Con lotes que promedian los 1,300 metros cuadrados, los compradores de The Views Reserve tendrán espacio para agregar una piscina, si asi lo desean. (Captura)

Las cocinas conectan a una alacena con su puerta y se entregarán con topes de cuarzo y salpicadero (backsplash).

El área de lavandería es un espacio separado, ubicado en el pasillo contiguo a las habitaciones.

Las dos estancias secundarias tienen cuarto de clóset y baño privado, al igual que la principal, que tiene doble tocador y dimensiones más amplias.

Mientras, la marquesina tiene espacio para dos vehículos, con un cargador de auto eléctrico. Además, se proveen conexiones para los propietarios que deseen instalar resguardo de energía, tanto para generador como para sistema fotovoltaico.

A las casas se les puede agregar una terraza opcional de 370 p2, y los lotes tienen suficiente espacio para que los propietarios comisionen la construcción de una piscina, si lo desean.

Además de la caseta de seguridad en la entrada a Palmas del Mar, The Views comparte un segundo control de acceso con el vecindario Sunrise, donde hay guardias en horario continuo.

En cuanto al estilo de vida que promete Palmas del Mar, la comunidad cuenta con una escuela privada desde preescolar hasta cuarto año de escuela superior, iglesias, más de 15 restaurantes, tiendas, correo, proveedores de salud, veterinarios e iglesias, entre otros.

Además de las carreteras, hay veredas para caminantes, ciclistas y carros de golf.

Tres millas de playa bordean el enclave, que también tienen un sendero para ciclismo de montaña y un bosque.

Las amenidades, que se pueden acceder por membresías, incluyen el Centro Ecuestre, la marina y dos campos de golf.

Activa a construcción de lujo

Con precios por encima de los $725,000, The Views Reserve se coloca por encima del rango más popular de $500,000 a $675,000 que se ha registrado en Palmas durante el 2025. Pero, según las transacciones inscritas en el Registro de la Propiedad, este rango está dominado por apartamentos, con un notable enfriamiento en el ritmo de ventas de unifamiliares.

La tendencia se confirma en otro proyecto de nueva construcción más costoso en Palmas, Los Lagos, con precios entre $1.6 millones y $2.7 millones, ha inscrito una sola compraventa en lo que va de 2025, luego de cerrar varias transacciones en el 2024.

Y, a pesar de la desaceleración en el segmento residencial de lujo, la construcción de unidades por encima de $1 millón continúa en varias comunidades del área metropolitana, como Riviera Reserve, en Bayamón; Monteazul, en Guaynabo; y Montehiedra Reserve, en San Juan.

HumacaoBienes Raíces
