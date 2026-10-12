USDA destina $650,000 para reparar viviendas en comunidades rurales de la isla

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés), a través de su programa Rural Development, anunció una inversión de $650,000 para apoyar reparaciones de viviendas de familias de bajos ingresos en comunidades rurales de Puerto Rico.

Los fondos, otorgados mediante el Housing Preservation Grant (HPG), estarán destinados a reparaciones esenciales, mejoras de salud y seguridad, adecuaciones de accesibilidad y trabajos de recuperación tras desastres.

El anuncio se hizo este miércoles durante un evento en el anfiteatro de la Fundación Sila María Calderón, en Río Piedras.

Del total asignado, Lares, Jayuya, Juncos, Vega Baja y Barceloneta recibirán $50,000 cada uno, mientras que Sabana Grande, Aguada y Aibonito obtendrán $100,000 cada uno.

A su vez, Habitat for Humanity of Puerto Rico recibirá $50,000 mediante el programa HPG, además de otros $50,000 destinados a la recuperación de viviendas afectadas por el huracán Fiona.

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¿Para qué se utilizarán los fondos?

Según el USDA, los fondos podrán utilizarse en reparaciones de techos, mejoras eléctricas y de plomería, reparaciones estructurales, modificaciones para facilitar el acceso de personas con discapacidades y medidas para mitigar los efectos de futuros desastres naturales.

Nelson Albino, director estatal de USDA Rural Development en Puerto Rico, durante los actos celebrados el miércoles en la Fundación Sila María Calderón. (Suministrada)

La agencia indicó que la inversión busca ayudar a que residentes rurales en condiciones de vulnerabilidad tengan acceso a viviendas seguras y funcionales. Además, los programas de vivienda unifamiliar de USDA Rural Development ofrecen a personas y familias que cualifiquen alternativas para comprar o construir una vivienda sin pago inicial, reparar una propiedad existente o refinanciar su hipoteca, sujeto a los requisitos de cada programa.

En septiembre, el USDA otorgó, a través del mismo programa, una subvención de $224,825 a la Fundación Sila María Calderón para ampliar sus programas de apoyo al emprendimiento en comunidades rurales de Puerto Rico.

En Aguas Buenas, la agencia otorgó recientemente una subvención de $354,000 a la Asociación Acueducto Juan Asencio Inc. (Asaja) para rehabilitar la estación del pozo número 2 del sistema de agua potable que sirve a la comunidad Juan Asencio. Los fondos también permitirán incorporar generación eléctrica de emergencia y mejorar la seguridad y el acceso a las instalaciones. El proyecto beneficiará a aproximadamente 215 hogares y más de 800 personas.