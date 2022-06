Una nueva plataforma interactiva permite a organizaciones y grupos comunitarios desarrollar estrategias para el manejo de riesgos y la construcción de viviendas seguras, usando como modelo un proyecto piloto trabajado por las comunidades del barrio Ingenio, en Toa Baja.

Se trata del portal construirencomunidad.org, que agrupa una serie de herramientas accesibles de forma gratuita y que han sido adaptadas para ser utilizadas en la isla. Fue creado por la organización El Enjambre y comisionado por Habitat for Humanity of Puerto Rico, a través de un donativo de la empresa AbbVie.

“Estamos expandiendo nuestro alcance de ayudar a familias individualmente para que, donde esas familias vivan, vivan en una comunidad segura en un futuro”, dijo Raphael Osuna Segarra, director de programas de Habitat for Humanity of Puerto Rico.

Las comunidades Villa Calma 1, Villa Calma 2 y Villas del Sol, en Toa Baja, fueron protagonistas clave en el diseño del portal. La Asociación de Comunidades Unidas Tomando Acción Solidaria las acompañó en el desarrollo de estrategias de reducción de riegos ante desastres y el fortalecimiento de sus estructuras organizativas.

Los ciudadanos recibieron talleres –impartidos por profesionales– en planificación ambiental y arquitectura. Además, establecieron un centro de acopio con equipo de primera respuesta para situaciones de emergencia y trabajaron en asambleas comunitarias para la identificación de riesgos. Estas experiencias sirvieron para elaborar y adaptar las herramientas disponibles en la plataforma.

La plataforma fue comisionada por Habitat for Humanity of Puerto Rico. (Suministrada)

El portal cuenta con una infografía y un vídeo tutorial que explica cómo se pueden utilizar los recursos disponibles. Las herramientas se dividen en cuatro cajas con enlaces, vídeos y documentos parar ser utilizados por las organizaciones y los grupos comunitarios.

El primer conjunto de herramientas, “Para quienes acompañan a las comunidades”, presenta recursos introductorios al trabajo comunitario. Además, expone las finalidades de las reuniones comunitarias y su estructuración. Se incluyen formas para aumentar la participación comunitaria y métodos para conectar con los participantes.

“Para planificar ante riesgos” es el segundo grupo de herramientas y brinda información para la identificación de peligros que amenazan a las comunidades, así como para el desarrollo de un plan vecinal para reducir riesgos. También, muestra cómo acceder a mapas e información técnica y planes de gobierno.

La tercera colección de herramientas disponibles en la página es “Sobre vivienda segura” y está dirigida al incremento de la seguridad en las viviendas, el desarrollo de construcciones resistentes y reparaciones seguras ante riegos de sismos, tormentas o huracanes.

Por último, el grupo de herramientas “De educación popular” presenta recursos para comunicar y concienciar de manera simple asuntos complejos o de difícil rendimiento o manejo.

De acuerdo con Amanda Silva, directora ejecutiva de Habitat for Humanity of Puerto Rico, no se descarta que la herramienta sea adaptada y utilizada en otros lugares o países expuestos a desastres.

“En Puerto Rico, somos propensos a huracanes y terremotos, hemos desarrollado unas capacidades que nos han permitido ayudarnos a nosotros mismos, pero también a otros países que puedan estar pasando por circunstancias similares”, indicó Silva.

