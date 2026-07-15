Firmas locales de arquitectura arrasan en concurso de diseño en Florida

Siete firmas y profesionales ligados a la arquitectura en Puerto Rico arrasaron en el concurso AIA 2026 Design and Honor Awards, correspondiente al capítulo de Florida y el Caribe del Instituto Americano de Arquitectos (AIA).

Con la participación de cientos de competidores, el AIA 2026 Design and Honor Awards tiene como objetivo promover la excelencia en la arquitectura, a la vez que pretende aumentar el conocimiento del público sobre qué constituye buen diseño, informó el capítulo local, mediante comunicado.

Por ello, la presidenta del capítulo de Puerto Rico de AIA, Mariela Bravo Pascual, señaló que “es motivo de mucho orgullo y celebración para el AIAPR que se distinga la obra de sus miembros entre los trabajos de arquitectura destacados de la región de Florida y el Caribe”.

“Los proyectos premiados se distinguen por su aportación en la investigación, conceptualización y desarrollo de diseño. Además, constituyen un ejemplo de la variedad de obras que puede realizar un arquitecto y su aportación a la comunidad en general”, abundó.

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A continuación, los proyectos premiados:

El arquitecto Jaime Sobrino, FAIA, recibió el Silver Award, Hilliard T. Smith Community Service Award, un importante reconocimiento a su labor dirigida a promover el trabajo de jóvenes arquitectos.

En la categoría de nueva obra, fue reconocido el proyecto “Business Creation and Recovery Center (BCRC)”, en Caguas, de la firma Manuel Bermúdez Arquitecto csp.

X² CAPITAL, ubicado en Guaynabo y realizado por la firma Almateria, figuró entre los reconocidos por su excelencia en interiorismo.

En la categoría de renovaciones y ampliaciones, se alzaron con galardones: proyecto “Ocio”, ubicado en el Viejo San Juan y presentado por In.Formation Studio; y la revitalización del centro de visitantes El Portal en el Bosque Nacional El Yunque, a cargo de Marvel Architects. Esta firma también se llevó una distinción en la categoría preservación y restauración histórica por su proyecto “KAI: Casa de Arte y Tecnología”, en Santurce.

Por su parte, “Casa Bajura”, en Isabela y de MAPA Arquitectos, recibió un premio en la categoría de mampostería. Mientras que Díaz Paunetto Arquitectos se destacó en la categoría de proyectos que se han probado atemporales, con la residencia “Valle Escondido #30″, en Guaynabo.

En teoría e investigación, se premió la investigación realizada por Omayra Rivera Crespo y Luz Marie Rodríguez López, titulada “Special Communities Housing in Puerto Rico: participation, adaptability, and intersectionality”.

En esa misma categoría se destacó el documental “El Monte”, realizado por Abnel Jo. Hernández, Víctor G. Nieto y Santiago Gala-Aguilera.