Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosConstrucción
Suscriptores
Bolsa de valores 12:16 PM
S&P 500
6901.00
0.21%
·
Dow Jones
48704.01
1.34%
·
Nasdaq
23593.86
-0.25%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En etapa de permisos el nuevo Hospital de Trauma de Puerto Rico

La relocalización de la entidad dentro del Centro Médico acortaría dos años al proceso de construcción, pero la estructura no se verá antes de 2028

12 de diciembre de 2025 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Francisco Domenech indicó que a lo que va de año se han concretado varias reuniones y se cambió lo que sería la localización del hospital, lo que permitiría una agilización de aproximadamente dos años en el proceso de construcción. (Xavier Araújo)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

El proyecto de construcción de lo que será el Hospital de Trauma Nivel 1, en el Centro Médico de Río Piedras, sigue en etapa de permisos, mientras se delinea el plan para no interrumpir el resto de los servicios que se ofrecen en el complejo hospitalario, informó este jueves Francisco Domenech, secretario de la Gobernación.

RELACIONADAS

El funcionario indicó que a lo que va de año se han concretado varias reuniones y se cambió lo que sería la localización del hospital, lo que permitiría una agilización de aproximadamente dos años en el proceso de construcción.

“No lo vamos a ver este año. No lo vamos a ver el año que viene, pero lo vamos a ver, muy posible, antes de que termine el cuatrienio”, reconoció Domenech en conferencia de prensa. “Llevamos todo el año trabajando con cortar el tiempo, el diseño y cómo echar pa’lante ese hospital”.

En octubre pasado, el Departamento de Salud anticipó que la primera fase de la construcción comenzaría en verano de 2026, con la expectativa de que se complete en 2028, según reseñas de El Nuevo Día.

Originalmente, se había indicado que la construcción del Hospital de Trauma se iniciaría en septiembre del año pasado y posteriormente la Administración de Servicios Médicos (ASEM) anticipaba que la colocación de la primera piedra podría ocurrir en el “primer trimestre de 2026”.

El nuevo centro hospitalario se elegiría dentro del complejo de Centro Médico, en San Juan. El proyecto es liderado por el doctor Regino Colón, director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y Víctor Ramos, secretario del Departamento de Salud.

Según reportes de El Nuevo Día, el proyecto requerirá una inversión de $140 millones del Programa de Subvención en Bloque para la Mitigación del Desarrollo Comunitario (CDBG-MIT).

En junio pasado, la gobernadora Jenniffer González anunció la aprobación del borrador final de los planos para añadirle al Centro Médico un Hospital de Trauma Nivel 1. Entonces, la mandataria mencionó que “incluiría cinco salas de operaciones para atender emergencias dentro del ‘golden hour’ de la persona sufrir un trauma y darnos una mejor oportunidad de salvarle su vida”.

Mientras que en el primer piso de la instalación tendrá la unidad estabilizadora, la unidad de intensivo y las salas de operaciones. Además, el Hospital de Trauma contará con 120 habitaciones privadas que, en caso de una emergencia, pueden transformarse para recibir el doble de pacientes.

Tags
Hospital de Trauma del Centro MédicoCentro Médico en Río PiedrasDepartamento de Salud ASEMJenniffer GonzálezFrancisco Domenech
ACERCA DEL AUTOR
Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 12 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: