En etapa de permisos el nuevo Hospital de Trauma de Puerto Rico

El proyecto de construcción de lo que será el Hospital de Trauma Nivel 1, en el Centro Médico de Río Piedras, sigue en etapa de permisos, mientras se delinea el plan para no interrumpir el resto de los servicios que se ofrecen en el complejo hospitalario, informó este jueves Francisco Domenech, secretario de la Gobernación.

El funcionario indicó que a lo que va de año se han concretado varias reuniones y se cambió lo que sería la localización del hospital, lo que permitiría una agilización de aproximadamente dos años en el proceso de construcción.

“No lo vamos a ver este año. No lo vamos a ver el año que viene, pero lo vamos a ver, muy posible, antes de que termine el cuatrienio”, reconoció Domenech en conferencia de prensa. “Llevamos todo el año trabajando con cortar el tiempo, el diseño y cómo echar pa’lante ese hospital”.

En octubre pasado, el Departamento de Salud anticipó que la primera fase de la construcción comenzaría en verano de 2026, con la expectativa de que se complete en 2028, según reseñas de El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Originalmente, se había indicado que la construcción del Hospital de Trauma se iniciaría en septiembre del año pasado y posteriormente la Administración de Servicios Médicos (ASEM) anticipaba que la colocación de la primera piedra podría ocurrir en el “primer trimestre de 2026”.

El nuevo centro hospitalario se elegiría dentro del complejo de Centro Médico, en San Juan. El proyecto es liderado por el doctor Regino Colón, director ejecutivo de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y Víctor Ramos, secretario del Departamento de Salud.

Según reportes de El Nuevo Día, el proyecto requerirá una inversión de $140 millones del Programa de Subvención en Bloque para la Mitigación del Desarrollo Comunitario (CDBG-MIT).

En junio pasado, la gobernadora Jenniffer González anunció la aprobación del borrador final de los planos para añadirle al Centro Médico un Hospital de Trauma Nivel 1. Entonces, la mandataria mencionó que “incluiría cinco salas de operaciones para atender emergencias dentro del ‘golden hour’ de la persona sufrir un trauma y darnos una mejor oportunidad de salvarle su vida”.