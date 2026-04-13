Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 07:57 PM
S&P 500 - (CFD)
6859.44
0.62%
·
Dow Jones
48038.54
0.25%
·
Nasdaq
23095.58
0.84%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alertan sobre nuevo fraude utilizando la imagen de la gobernadora

DACO alerta sobre esquema que solicita depósitos de $250 y roba información sensitiva, dirigido principalmente a adultos mayores

13 de abril de 2026 - 3:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estafadores utilizan la imagen de la gobernadora Jenniffer González Colón para dar apariencia de legitimidad a un fraude digital. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) alertó este lunes sobre un nuevo método de fraude dirigido principalmente a adultos mayores, utilizando la imagen de la gobernadora Jenniffer González Colón para aparentar legitimidad.

RELACIONADAS

La estafa consiste en que el delincuente solicita un depósito de $250 con la falsa promesa de generar una ganancia de $12,500 en la supuesta “cuenta personal del seguro social” en un período de menos de 30 días, informó Hiram Torres Montalvo, secretario del DACO.

Personal técnico de la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor identificó que este fraude es difundido a través de enlaces enviados por mensajes de texto o correo electrónico, con un alto nivel de elaboración y dirigido estratégicamente a una población vulnerable.

“Este esquema es uno de los más sofisticados que el personal técnico de la Unidad ha visto en tiempos recientes. Está bien estructurado, es convincente y está dirigido a nuestros adultos mayores. Utilizan incluso la imagen de nuestra gobernadora para intentar darle credibilidad a una oferta completamente falsa”, comunicó Torres Montalvo.

El fraude inicia con un mensaje que invita a realizar una “inversión única de $250” para recibir hasta $12,500 mensuales como parte de un supuesto nuevo programa gubernamental vinculado al Seguro Social.

Posteriormente, se incluye un botón para “verificar elegibilidad”, que dirige a un formulario donde se solicita información sensitiva como los últimos cuatro dígitos del Seguro Social, fecha de nacimiento, datos bancarios y dirección.

“El uso del nombre del Gobierno de Puerto Rico y de la gobernadora es una estrategia para manipular la confianza del ciudadano. Este es un esquema diseñado para estafar, particularmente a nuestros adultos mayores, que representan cerca del 26.4% de la población en Puerto Rico. Bajo ninguna circunstancia deben acceder a estos enlaces ni proveer información personal”, añadió el Secretario.

Torres Montalvo advirtió, además, que con solo presionar el enlace, los estafadores podrían tener acceso a información del dispositivo móvil o computadora de la víctima, por lo que reiteró el llamado a ignorar este tipo de mensajes y eliminarlos inmediatamente.

El titular del DACO exhortó a cualquier ciudadano que haya recibido este tipo de comunicación o que sospeche haber sido víctima de fraude a reportarlo a través de las plataformas oficiales de la agencia en Facebook, Instagram y X bajo “DACO a tu favor”, o accediendo al portal oficial www.daco.pr.gov.

Tags
DACOJenniffer Gonzálezfraude
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 13 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: