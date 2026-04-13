Alertan sobre nuevo fraude utilizando la imagen de la gobernadora

El Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) alertó este lunes sobre un nuevo método de fraude dirigido principalmente a adultos mayores, utilizando la imagen de la gobernadora Jenniffer González Colón para aparentar legitimidad.

La estafa consiste en que el delincuente solicita un depósito de $250 con la falsa promesa de generar una ganancia de $12,500 en la supuesta “cuenta personal del seguro social” en un período de menos de 30 días, informó Hiram Torres Montalvo, secretario del DACO.

Personal técnico de la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor identificó que este fraude es difundido a través de enlaces enviados por mensajes de texto o correo electrónico, con un alto nivel de elaboración y dirigido estratégicamente a una población vulnerable.

“Este esquema es uno de los más sofisticados que el personal técnico de la Unidad ha visto en tiempos recientes. Está bien estructurado, es convincente y está dirigido a nuestros adultos mayores. Utilizan incluso la imagen de nuestra gobernadora para intentar darle credibilidad a una oferta completamente falsa”, comunicó Torres Montalvo.

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El fraude inicia con un mensaje que invita a realizar una “inversión única de $250” para recibir hasta $12,500 mensuales como parte de un supuesto nuevo programa gubernamental vinculado al Seguro Social.

Posteriormente, se incluye un botón para “verificar elegibilidad”, que dirige a un formulario donde se solicita información sensitiva como los últimos cuatro dígitos del Seguro Social, fecha de nacimiento, datos bancarios y dirección.

“El uso del nombre del Gobierno de Puerto Rico y de la gobernadora es una estrategia para manipular la confianza del ciudadano. Este es un esquema diseñado para estafar, particularmente a nuestros adultos mayores, que representan cerca del 26.4% de la población en Puerto Rico. Bajo ninguna circunstancia deben acceder a estos enlaces ni proveer información personal”, añadió el Secretario.

Torres Montalvo advirtió, además, que con solo presionar el enlace, los estafadores podrían tener acceso a información del dispositivo móvil o computadora de la víctima, por lo que reiteró el llamado a ignorar este tipo de mensajes y eliminarlos inmediatamente.