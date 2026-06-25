Apple sube los precios: esto es lo que costarán ahora sus dispositivos electrónicos

La empresa tecnológica Apple implementa una subida de precios en varios de sus dispositivos, entre los que se incluyen las computadoras Mac, las tabletas iPad y las gafas de Vision Pro, en respuesta a una escasez sin precedentes de chips de memoria y almacenamiento.

“Sabemos que esta no es una buena noticia y estamos trabajando incansablemente para encontrar soluciones”, le dijo un portavoz de Apple al periodista de Bloomberg Mark Gurman.

Los aumentos de precio, ya reflejados en la tienda minorista en línea de Apple, afectan a una amplia gama de su catálogo.

El nuevo MacBook Neo tendrá un precio inicial de $699 en lugar de $599, el Mac Studio con chip M3 Ultra sufrirá un incremento de $1,300, pasando de $3,999 a $5,299.

Por su parte, el MacBook Pro de 14 pulgadas tendrá una subida de $300; el MacBook Pro de 16 pulgadas, de $500; el MacBook Air, de $200; el iPad, de $100; el iPad Air, de $150; el iPad Mini, de $100; el iPad Pro de 11 pulgadas, de $200; el iPad Pro de 13 pulgadas, de $200; el iMac, de $200; el Mac Studio con chip M4 Max, de $500; el HomePod, de $100; el HomePod Mini, de $30; el Apple TV, de $70, y las gafas Vision Pro, de $200.

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El encarecimiento de la memoria y el almacenamiento se ha intensificado en los últimos meses debido a que las empresas de inteligencia artificial están adquiriendo masivamente memoria RAM y unidades SSD para los centros de datos que alimentan sus modelos.

En los meses previos a este incremento, Apple comenzó a ajustar algunas de sus líneas de productos Mac: en marzo dejó de vender el Mac Studio con 512 GB de RAM y, posteriormente, eliminó la opción del Mac Mini de $599, por lo que ahora el precio inicial del dispositivo es de $799 con 512GB de almacenamiento.