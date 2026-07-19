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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Boleto del Powerball se pega con $200,000 en Puerto Rico: aquí los números ganadores

Además, una jugada bajo la modalidad de Double Play se llevó $50,000

19 de julio de 2026 - 8:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los números que salieron en el sorteo del Powerball fueron 9, 14, 44, 50, 56 y el bolo rojo 3. (Pablo Martínez Rodríguez)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un boleto en Puerto Rico se llevó un premio de $200,000 en el sorteo del Powerball en la noche de ayer, sábado.

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De acuerdo con la página de la lotería estadounidense, alguien que jugó en Puerto Rico logró el premio secundario al acertar cuatro bolos blancos y el rojo.

De igual forma, 29 personas recibieron premios de $400.

Los números que salieron en el sorteo del Powerball fueron 9, 14, 44, 50, 56 y el bolo rojo 3.

Nadie se llevó el premio principal, que ascendió a $526 millones.

Mientras, otra jugada también resultó premiada con un total de $50,000 en Double Play, que además repartió premios de $500 a 34 jugadores.

Los números que salieron en el sorteo del Double Play fueron 5, 11, 25, 26, 64 y el bolo rojo 11.

Nadie se llevó el premio principal de $10 millones.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

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El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a las personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar. Si usted enfrenta este tipo de problema o conoce a alguien que sufra de una adicción, puede comunicarse con su proveedor de servicios médicos o llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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PowerballPowerball en Puerto RicoLoteríaBreaking News
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