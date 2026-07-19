Boleto del Powerball se pega con $200,000 en Puerto Rico: aquí los números ganadores
Además, una jugada bajo la modalidad de Double Play se llevó $50,000
19 de julio de 2026 - 8:12 AM
19 de julio de 2026 - 8:12 AM
Un boleto en Puerto Rico se llevó un premio de $200,000 en el sorteo del Powerball en la noche de ayer, sábado.
De acuerdo con la página de la lotería estadounidense, alguien que jugó en Puerto Rico logró el premio secundario al acertar cuatro bolos blancos y el rojo.
De igual forma, 29 personas recibieron premios de $400.
Los números que salieron en el sorteo del Powerball fueron 9, 14, 44, 50, 56 y el bolo rojo 3.
Nadie se llevó el premio principal, que ascendió a $526 millones.
Mientras, otra jugada también resultó premiada con un total de $50,000 en Double Play, que además repartió premios de $500 a 34 jugadores.
Los números que salieron en el sorteo del Double Play fueron 5, 11, 25, 26, 64 y el bolo rojo 11.
Nadie se llevó el premio principal de $10 millones.
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