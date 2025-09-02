¿Buscas ganar los sobre $1,000 millones del Powerball? Esto es lo que debes saber para jugar en este sorteo

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Lunes, miércoles y sábado: las noches en que los aficionados del Powerball contienen la respiración a la espera de los bolos ganadores. El último premio mayor cayó en California el 31 de mayo de 2025. Ese día, una persona agraciada se ganó $204.5 millones.

Desde entonces, el bote ha continuado acumulándose hasta alcanzar la impresionante suma de $1,300 millones, convirtiéndose, este miércoles, en el quinto premio más alto en la historia del juego electrónico. Pero, ¿sabes cómo jugar y hasta cuándo puedes probar tu suerte? Aquí una guía para que no pierdas la oportunidad.

1. ¿Dónde se puede jugar el Powerball?

Actualmente, el Powerball es ofrecido en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Este sorteo llegó a Puerto Rico el 1 de octubre del 2014, convirtiendo a la isla en la primera jurisdicción de habla hispana en formar parte de la Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL).

2. ¿Cómo puedo ganar el premio mayor?

Si deseas ganar la cifra histórica, debes hacerlo mediante una jugada básica en la que aciertes los cinco números y el bolo adicional de Powerball. Para la jugada básica, solamente se necesitan $2. De igual forma, esta jugada ofrece la oportunidad de ganar premios menores que fluctúan entre 1 millón y $4.

3. ¿Hay otras formas de apostar a la suerte?

El portal de la Lotería Electrónica de Puerto Rico detalla que hay nueve formas de ganar el Powerball. Una de ellas es si el jugador desea multiplicar otros premios secundarios haciendo la jugada con Power Play, que costará un dólar adicional. Una jugada con Power Play permite multiplicar cualquier premio menor que gane acertando sus números.

Mientras, la jugada con Double Play permite que participes con los mismos números en un segundo sorteo fijo de 10 millones de dólares adicionales, así como otras ocho categorías de premios menores que fluctúan entre $500,000 y $7.

El factor multiplicador de Power Play se aplica a los premios secundarios de Powerball y no a los resultados del sorteo de Double Play.

Los premios más grandes de Powerball en la historia. Estos son los mayores premios del Powerball en la historia.

4. ¿Cómo se hacen las jugadas?

Las jugadas de Powerball pueden ser automáticas o realizarse manuales (seleccionando los números por su cuenta). Si la jugada es manual, debes seleccionar cinco números (bolos blancos) del 1 al 69 y luego un número (bolo rojo) del 1 al 26 para el bolo adicional llamado Powerball.

5. ¿Cuándo se hacen los sorteos?

Los sorteos del Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados por a las 10:59 p.m., hora del este.

6. ¿Hasta cuándo tengo para participar en el sorteo?

De acuerdo con la página del sorteo, los aspirantes a uno de estos premios deben tomar en cuenta que tendrán hasta una hora o dos horas antes del sorteo para participar, aunque dependerá de la jurisdicción de venta.

En el caso de Puerto Rico, los consumidores tienen hasta las 10:00 p.m. para realizar sus jugadas.

¿Qué otros premios puedo ganar en Powerball además del "jackpot"?. Aunque todos anhelan el premio mayor, los que juegan el Powerball tienen la posibilidad de ganar premios secundarios, como ocurrió el pasado miércoles, 2 de noviembre, cuando al menos tres premios secundarios cayeron en jugadas de Puerto Rico; uno de $100,000 y dos de $50,000.

7. ¿Dónde puedo verificar si gané?

Puedes verificar mediante la aplicación de Lotería Electrónica Oficial, escaneando los boletos de jugada, y la aplicación indicará si el boleto está premiado y cuánto ganó.

Los números ganadores también son publicados en la página oficial (powerball.com) tras cada sorteo certificado, al igual que en la página de Lotería de El Nuevo Día donde también se muestran los resultados.

Además, puedes llevar tu boleto a cualquier terminal de Lotería para que un encargado lo verifique.

9. ¿Dónde se cobran los premios del Powerball?

Las personas que resultan ganadoras pueden reclamar el cobro de cualquier premio menor a $1,200 en establecimientos autorizados para la venta de Lotería Electrónica.

En el caso de premios mayores de $1,200 y menores a $25,000, se pueden cobrar en Colecturías y Centros de Cambio en cualquier punto de la isla.