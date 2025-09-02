Opinión
2 de septiembre de 2025
83°nubes dispersas
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 12:04 PM
S&P 500
6451.53
-0.24%
·
Dow Jones
45319.25
-0.68%
·
Nasdaq
21509.88
0.06%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Suerte dividida: Powerball se eleva a $1,300 millones mientras en Puerto Rico cae un premio secundario

El “jackpot” del miércoles sería el quinto premio más alto en la historia del juego electrónico

2 de septiembre de 2025 - 7:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Powerball se vende en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes. (Jenny Kane)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El premio mayor del Powerball sigue en aumento y superará los $1,300 millones para el sorteo de este miércoles, luego que ningún jugador acertara los seis números en el sorteo del lunes.

RELACIONADAS

Los números ganadores fueron 8, 23, 25, 40 y 53, con el bolo rojo 5.

En Puerto Rico, cayó un premio secundario de $150,000, luego que un boleto acertara cuatro números más el bolo rojo en una jugada con la opción de Power Play.

“Si un jugador gana el premio mayor del miércoles, podrá elegir entre un premio anualizado estimado en $1,300 millones o un pago único estimado en $589 millones. Ambas opciones de premio son antes de impuestos. Si el ganador elige la anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año”, informó Powerball.

De esta manera, el “jackpot” del miércoles sería el quinto premio más alto en la historia del juego electrónico.

“A nivel nacional, 10 boletos acertaron las cinco bolas blancas para ganar premios de $1 millón. Los boletos ganadores de $1 millón se vendieron en California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey (2), Nueva York, Pensilvania y Virginia”, informó el juego, en un comunicado de prensa.

“Dos boletos acertaron las cinco bolas blancas y aumentaron sus ganancias a $2 millones, al incluir la opción Power Play por $1 adicional al comprar. Los boletos ganadores de $2 millones se vendieron en Montana y Carolina del Norte”, agregó.

El Powerball se vende en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
