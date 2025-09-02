Suerte dividida: Powerball se eleva a $1,300 millones mientras en Puerto Rico cae un premio secundario

El premio mayor del Powerball sigue en aumento y superará los $1,300 millones para el sorteo de este miércoles, luego que ningún jugador acertara los seis números en el sorteo del lunes.

Los números ganadores fueron 8, 23, 25, 40 y 53, con el bolo rojo 5.

En Puerto Rico, cayó un premio secundario de $150,000, luego que un boleto acertara cuatro números más el bolo rojo en una jugada con la opción de Power Play.

“Si un jugador gana el premio mayor del miércoles, podrá elegir entre un premio anualizado estimado en $1,300 millones o un pago único estimado en $589 millones. Ambas opciones de premio son antes de impuestos. Si el ganador elige la anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año”, informó Powerball.

De esta manera, el “jackpot” del miércoles sería el quinto premio más alto en la historia del juego electrónico.

“A nivel nacional, 10 boletos acertaron las cinco bolas blancas para ganar premios de $1 millón. Los boletos ganadores de $1 millón se vendieron en California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Michigan, Nueva Jersey (2), Nueva York, Pensilvania y Virginia”, informó el juego, en un comunicado de prensa.

“Dos boletos acertaron las cinco bolas blancas y aumentaron sus ganancias a $2 millones, al incluir la opción Power Play por $1 adicional al comprar. Los boletos ganadores de $2 millones se vendieron en Montana y Carolina del Norte”, agregó.

El Powerball se vende en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

