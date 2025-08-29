Opinión
29 de agosto de 2025
84°aguaceros
Locales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

$1,000 millones: Powerball acumula uno de los premios más altos en su historia

El sorteo será este sábado y las personas tendrán hasta las 8:45 p.m. de ese día para comprar boletos

29 de agosto de 2025 - 3:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El premio de $1,000 millones programado para este próximo sábado, 30 de agosto, es uno de los más altos en la historia del Powerball.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El sexto premio más grande en la historia del Powerball será sorteado este sábado cuando uno o varios afortunados puedan ganar el monumental pote de $1,000 millones, informó el viernes la secretaria auxiliar del Negociado de Loterías de Puerto Rico del Departamento de Hacienda, Heidi Hernández Olivo.

RELACIONADAS

“Estamos ante un premio sumamente alto, que capta la atención de los jugadores, genera mucho entusiasmo y provoca que miles de personas salgan a jugar. Invitamos a todos a adquirir sus boletos con tiempo, ya que las ventas se cierran mañana, sábado, a las 8:45 p.m.”, expresó la funcionaria en declaraciones escritas.

Durante el sorteo del 27 de agosto, con un jackpot acumulado de $850 millones, la agencia reportó un total de 1,217,740 jugadas, con ventas ascendentes a los $1.7 millones.

Además, señaló Hernández Olivo, se registraron 33,321 ganadores de premios menores en la isla, con más de $463,000 desembolsados.

Estos son los mayores premios del Powerball en la historia. $754.6 millones. Boleto ganador fue vendido el 6 de febrero de 2023 en Washington. Powerball se juega en 45 estados, así como en Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.
1 / 12 | Los premios más grandes de Powerball en la historia. Estos son los mayores premios del Powerball en la historia.

El monto más grande del Powerball se registró en noviembre de 2022, cuando un residente de California ganó el premio de $2.04 mil millones millones. El segundo premio más alto fue de $1,765 millones, que también fue cobrado en California.

Le siguió un premio de $1,586 millones en 2016 dividido entre tres personas en California, Florida y Tenesí; y $1,326 millones en 2024 (Oregón).

“Cada jugada realizada no solo representa una oportunidad de ganar, sino que también permitió, solo en el pasado año fiscal, una aportación de sobre $197 millones a programas esenciales de nuestra Isla, como el deporte, la educación universitaria, la salud y proyectos de desarrollo comunitario y los gobiernos municipales”, destacó la titular del Negociado de Loterías.

Asimismo, explicó que todo boleto premiado por menos de $1,200 puede ser cobrado en los más de 2,400 agentes vendedores autorizados por la Lotería Electrónica.

Los cinco premios más grandes del Powerball

Los cinco premios más grandes del Powerball

Conoce cuáles han sido los máximos ganadores del sorteo.

Hernández Olivo también invitó a los jugadores a verificar sus boletos utilizando la aplicación móvil oficial de la Lotería Electrónica.

La funcionaria añadió que, de surgir uno o varios ganadores, podrá optar por recibir su premio en un solo pago de aproximadamente $453.1 millones, sujeto a impuestos.

En cambio, si selecciona el pago en anualidades, recibirá un desembolso inicial de alrededor de $15 millones, seguido de 29 pagos anuales, menos impuestos, que aumentan en un 5% cada año, hasta alcanzar la cifra de $1,000 millones.

Hernández Olivo destacó que Puerto Rico es uno de los territorios donde más jugadores prefieren realizar sus jugadas con Power Play y Double Play, opciones que generan un número significativo de ganadores.

Los sorteos de Powerball se celebran los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
