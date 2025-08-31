¡Verifica tu boleto!: Premio de $150,000 del Powerball cayó en Puerto Rico

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Un jugador en Puerto Rico se llevó un premio de $150,000 en el sorteo de este sábado del Powerball.

Asimismo, la tabla de resultados de la lotería estadounidense indica que 91 personas se llevaron premios de $300.

Mientras, nadie logró acertar los números del premio principal de Powerball, que aumentó a $1,100 millones para el sorteo, que está pautado para mañana, lunes.

La combinación de números que nadie acertó fue: 3, 18, 22, 27, 33 y el bolo rojo 17.

La lotería indicó que si un jugador gana el premio mayor del lunes, podrá elegir entre un premio anual estimado en $1,100 millones o un pago único estimado en $498.4 millones. Ambas opciones de premio son antes de impuestos.

Detalló que si el ganador elige la anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año.

“Estados Unidos ha esperado todo el año la oportunidad de jugar por un premio mayor de mil millones de dólares, ¡y qué mejor momento que el Día del Trabajo para un sorteo de Powerball de $1.1 mil millones!”, indicó Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa, en declaraciones escritas.

“Con un solo boleto de $2, podrías ganarlo todo, y al mismo tiempo ayudar a apoyar buenas causas cerca de ti”, agregó.