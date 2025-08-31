Opinión
31 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Verifica tu boleto!: Premio de $150,000 del Powerball cayó en Puerto Rico

Nadie logró acertar el premio mayor, que aumentó a $1,100 millones, pero sí hubo premios menores

31 de agosto de 2025 - 11:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un jugador en Puerto Rico se llevó un premio de $150,000 en el sorteo de este sábado del Powerball.

Asimismo, la tabla de resultados de la lotería estadounidense indica que 91 personas se llevaron premios de $300.

Mientras, nadie logró acertar los números del premio principal de Powerball, que aumentó a $1,100 millones para el sorteo, que está pautado para mañana, lunes.

La combinación de números que nadie acertó fue: 3, 18, 22, 27, 33 y el bolo rojo 17.

La lotería indicó que si un jugador gana el premio mayor del lunes, podrá elegir entre un premio anual estimado en $1,100 millones o un pago único estimado en $498.4 millones. Ambas opciones de premio son antes de impuestos.

Detalló que si el ganador elige la anualidad, recibirá un pago inmediato seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año.

“Estados Unidos ha esperado todo el año la oportunidad de jugar por un premio mayor de mil millones de dólares, ¡y qué mejor momento que el Día del Trabajo para un sorteo de Powerball de $1.1 mil millones!”, indicó Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa, en declaraciones escritas.

“Con un solo boleto de $2, podrías ganarlo todo, y al mismo tiempo ayudar a apoyar buenas causas cerca de ti”, agregó.

Los sorteos de Powerball se celebran los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
