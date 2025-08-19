Opinión
19 de agosto de 2025
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Camarones radioactivos? FDA alerta sobre producto vendido en tiendas Walmart de Estados Unidos

Investigan las ventas en 13 estados y puede estar contaminado con Cesio-137, cuyo isótopo puede causar cáncer

19 de agosto de 2025 - 2:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los camarones son de la marca Great Value y fueron vendidos en 13 estados. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El Gobierno de los Estados Unidos emitió este martes una alerta por la posible presencia de camarón congelado procedente de Indonesia contaminado con cesio radioactivo y desaconsejó su consumo, mientras que Walmart confirmó que la variedad bajo sospecha ha sido vendida por ellos en 13 estados.

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) recomendó a los ciudadanos no comer camarones congelados importados por la empresa indonesia PT Bahari Sejati por estar bajo investigación por una posible contaminación con Cesio-137, un isótopo radioactivo.

Walmart confirmó que el tipo de camarón bajo investigación es vendido bajo la marca Great Value en los estados de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia.

Por el momento ninguno de los productos ha tenido un resultado positivo pero la investigación continúa y la coordinación para poder sacar del mercado los lotes de camarón de la marca mencionada.

Los camarones congelados fueron detectados por la oficina de Aduanas y Protección Fronterizas (CBP) en contenedores con niveles detectable de cesio-137 en los puertos de Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami.

Todos los productos de esos contenedores fueron detenidos antes de su llegada a las estanterías y la cantidad de material radioactivo detectado es inferior pero podría tener efectos en la salud de los consumidores si existe una exposición prolongada.

Este isótopo del cesio puede provocar algunos tipos de cáncer cuando está diluido en agua de consumo humano, según la agencia estadounidense. 

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
