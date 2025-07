Presentarán cargos de terrorismo contra hombre que apuñaló a 11 personas en un Walmart

El nombre de Gille no aparecía el domingo en los registros en internet de la cárcel de Michigan. Tampoco hubo respuesta en los números de teléfono y un correo electrónico listados para Gille. Sus casos judiciales anteriores no tenían el nombre de un abogado listado en los registros públicos.

“Es algo que se hace no a personas individuales, no a esas víctimas individuales — obviamente son las más afectadas— pero creemos que de alguna manera se hace para afectar a toda la comunidad, para infundir miedo en toda la comunidad y para cambiar cómo tal vez operamos diariamente”, dijo Moeggenberg. “Por eso estamos considerando ese cargo de terrorismo”.

Unos cinco minutos después, el hombre estaba rodeado por compradores en el estacionamiento, incluido uno que sostenía un arma. El grupo de cinco o seis personas seguía gritando al hombre “suelta el cuchillo”, dijo, y el hombre respondió: “No me importa, no me importa”. Seguía retrocediendo del grupo, antes de que alguien lo derribara y lo sometiera.