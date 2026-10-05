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¿Cómo bajar la factura de luz? Estos son los enseres que consumen más energía

Conoce cuáles electrodomésticos del hogar son clave para organizar su uso y planificar posibles cambios que ayuden a reducir costos

5 de octubre de 2026 - 4:21 PM

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La nevera y el televisor son los electrodomésticos que más energía consumen en un hogar, aunque la primera está todo el día encendida y el segundo, unas horas por día. (El Tiempo / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Hay aparatos eléctricos que, no solo se usan todos los días, sino que están enchufados todo el tiempo. Desde la nevera, el freezer, el microondas, la lavadora, horno eléctrico, televisor, entre otros. Pero, pocas personas saben en verdad cuánto consume cada uno y cómo eso impacta en la factura de electricidad.

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Un estudio hecho en España llamado Proyecto SPAHOUSEC acerca una idea clara: la nevera es la que más energía consume, ya que funciona las 24 horas y representa casi un 29% del total de electricidad usada en un hogar promedio. Esto explica por qué elegir una heladera eficiente y ajustar bien su temperatura es tan importante para ahorrar.

“Después de la nevera, está el televisor, que representa más del 11% del consumo, y la lavadora, que también ronda ese porcentaje”, detalla Juan Sorengo, electricista . Apagar la tele cuando no se mira y usar el lavarropas con programas ecológicos o bien llenos de ropa pueden ayudar a reducir el gasto. Evitar dejar los aparatos en modo “stand-by” (cuando están apagados pero siguen consumiendo energía) también es clave, porque eso puede sumar un 9% del consumo.

El problema es que la demanda va muy por delante de la oferta, y mientras las ventas de televisores 4K se disparan, los distribuidores de la señal son reticentes a reemplazar las "cajas" que siguen transmitiendo en HD. (The Associated Press)
El televisor es el segundo en la lista de los enseres que más energía gastan.

Otros aparatos que requieren mucha energía son el horno, la cocina eléctrica, el aire acondicionado y la secadora de ropa. Aunque no todos los hogares tienen secadora o lavavajillas, cuando se usan consumen bastante electricidad, por lo que es bueno usarlos con cuidado y solo cuando sea necesario.

El aire acondicionado también eleva los gastos.
El aire acondicionado también eleva los gastos. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Por otro lado, hay aparatos que consumen menos porque se usan poco tiempo o no necesitan mucha potencia. Por ejemplo, la aspiradora, la plancha, la tostadora o la cafetera son más económicas en su uso. Pero ojo: el secador de pelo o la planchita, por tener mucha potencia, pueden hacer que la factura suba si se usan todos los días.

Para entender cuánto gasta cada aparato, hay que fijarse en la potencia que tienen, medida en vatios (W), y en el tiempo que se usan. Por ejemplo, una nevera puede tener entre 350 y 1000 vatios, y está encendida todo el día; mientras que un televisor consume entre 150 y 400 vatios, pero solo se usa algunas horas. Con esta información, es más fácil ver qué equipos consumen más y en cuáles se puede ahorrar.

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Algunos electrodomésticos, como la aspiradora, la plancha, la tostadora o la cafetera, consumen poca energía porque se usan por poco tiempo o requieren menos potencia.

La buena noticia es que no es necesario hacer un cambio total o inmediato. Pequeños hábitos pueden hacer la diferencia:

  • Apagar los aparatos cuando no se usan
  • Ajustar la temperatura de la heladera
  • Elegir programas cortos o eco en el lavarropas
  • Optar por electrodomésticos con buena calificación energética

En definitiva, conocer cuánto consumen nuestros electrodomésticos y cómo usarlos mejor es el primer paso para un hogar más eficiente y económico.

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ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
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