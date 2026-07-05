Cuatro boletos se pegan en Puerto Rico con un total de $300,000 en el Powerball

Cuatro boletos en Puerto Rico se sumaron este sábado a la creciente lista de ganadores de premios secundarios del Powerball.

En el sorteo de la noche de ayer, esos cuatro boletos se combinaron para un total de $300,000.

Los números ganadores en el sorteo regular del sábado fueron 17, 38, 46, 50, 69 y el bolo rojo 20. Nadie obtuvo el premio premio principal, que aumentó a $416 millones.

En Puerto Rico, uno de los jugadores agraciados acertó cuatro de los números y el bolo rojo, para llevarse $50,000.

Mientras, con la misma cantidad de números, pero en Power Play, dos boletos se pegaron con $100,000, cada uno.

Por su parte, un cuarto jugador también acertó cuatro números blancos y uno rojo en Double Play para ganar $50,000.

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Los números ganadores en la modalidad de Double Play fueron 4, 19, 24, 25 y 41, con el bolo rojo 9.

Estos cuatro boletos se suman a una racha reciente de ganadores que incluyen 11 premios secundarios durante el mes de junio, lo que superó los cinco de mayo y otros tres en abril.

“Ciertamente estamos viendo un aumento en cuestión de estos premios secundarios, pero va atado a que hemos visto ese aumento en las ventas. Lo que significa que más gente está jugando y, obviamente, mientras más gente juega o más jugadas hay, pues mayores probabilidades hay de que se lleven por lo menos estos premios secundarios”, expresó la secretaria del Negociado de las Loterías, Heidi Hernández Olivo.

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