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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cuatro boletos se pegan en Puerto Rico con un total de $300,000 en el Powerball

Se extiende la racha en la isla de ganadores de premios secundarios en la lotería estadounidense

5 de julio de 2026 - 7:13 AM

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El ganador de los $188,033,000 del premio Powerball, cuyo boleto fue comprado en Ponce, podrá mantenerse en el anonimato si así lo desea.
Debido a que nadie acertó el premio principal, el "jackpot" aumentó a $416 millones para el sorteo del lunes. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Cuatro boletos en Puerto Rico se sumaron este sábado a la creciente lista de ganadores de premios secundarios del Powerball.

En el sorteo de la noche de ayer, esos cuatro boletos se combinaron para un total de $300,000.

Los números ganadores en el sorteo regular del sábado fueron 17, 38, 46, 50, 69 y el bolo rojo 20. Nadie obtuvo el premio premio principal, que aumentó a $416 millones.

En Puerto Rico, uno de los jugadores agraciados acertó cuatro de los números y el bolo rojo, para llevarse $50,000.

Mientras, con la misma cantidad de números, pero en Power Play, dos boletos se pegaron con $100,000, cada uno.

Por su parte, un cuarto jugador también acertó cuatro números blancos y uno rojo en Double Play para ganar $50,000.

Los números ganadores en la modalidad de Double Play fueron 4, 19, 24, 25 y 41, con el bolo rojo 9.

Estos cuatro boletos se suman a una racha reciente de ganadores que incluyen 11 premios secundarios durante el mes de junio, lo que superó los cinco de mayo y otros tres en abril.

“Ciertamente estamos viendo un aumento en cuestión de estos premios secundarios, pero va atado a que hemos visto ese aumento en las ventas. Lo que significa que más gente está jugando y, obviamente, mientras más gente juega o más jugadas hay, pues mayores probabilidades hay de que se lleven por lo menos estos premios secundarios”, expresó la secretaria del Negociado de las Loterías, Heidi Hernández Olivo.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

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Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

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El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a las personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar. Si usted enfrenta este tipo de problema o conoce a alguien que sufra de una adicción, debe comunicarse con su proveedor de servicios médicos o llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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