Las estaciones Shell son las que más problemas de abasto de combustible han registrado durante estos primeros dos días de paro de transportistas, según los datos del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

Héctor Román, asesor en Asuntos Económicos de la agencia, dijo a El Nuevo Día que hay entre 125 y 150 estaciones Shell que han empezado a sentir la escasez de productos. Eso representa entre el 31% y el 38% del total de 400 estaciones bajo la bandera Shell, que opera la empresa Sol Puerto Rico Limited en el país.

Puerto Rico cuenta con amplios abastos de gasolina, y no hay razón, según él, para temer que la isla se vaya a quedar sin el producto.

“Hay suficiente inventario de combustible en el país, como para entre 75 y 90 días. El problema es que no hay forma de cómo entregarlo de las plantas a las estaciones” debido al paro de transportistas. Por ello, “el DACO hace un llamado a la calma para que no haya acaparamiento”, manifestó el asesor económico de la agencia.

Por ahora, los inspectores del DACO se han mantenido en la calle monitoreando que no se violen los derechos del consumidor. “Tenemos inspectores vigilando que no se vulneren esos derechos. No es momento para beneficiarse de esta situación”.

Explicó que no está permitido que los comerciantes limiten la compra de gasolina, y tampoco pueden limitar la forma de pago.

/ La gasolinera Shell ubicada en la avenida Ponce de León fue una de las primeras estaciones que reportó quedarse sin combustible para suplir a sus clientes. (Vanessa Serra Díaz)

El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG), Rafael Mercado, indicó más temprano en el día que el número de gasolineras sin abastos de combustible podría rondar los 200 al finalizar el día de hoy, jueves, 22 de julio de 2021. (Vanessa Serra Díaz)

En apenas el primer día del paro de transportistas tras no aprobarse el nuevo reglamento con tarifas ajustadas, la situación del combustible podría convertirse en una crítica para Puerto Rico al finalizar la semana. (Vanessa Serra Díaz)

Mercado añadió que el número de estaciones sin gasolina podría aumentar a 400 o más para mañana, viernes. (Vanessa Serra Díaz)

En las gasolineras que sí tenían combustible, las largas filas eran la orden del día, como ocurrió en una estación ubicada en Guaynabo. (Xavier J. Araújo Berríos)

Un empleado de la gasolinera organiza a los clientes para tratar de despachar el combustible de la manera más eficiente posible. (Xavier J. Araújo Berríos)

El paro de transportistas ocurrió porque las tarifas de acarreo no se han ajustado desde el 2005, pero los costos han seguido aumentando desde entonces. (Xavier J. Araújo Berríos)

Las filas se podían apreciar en las estaciones de todas las marcas de combustible que operan en Puerto Rico. (Xavier J. Araújo Berríos)

Bernice Morris y Rafael Soto llegaron a la estación Shell en Miramar para llenar su tanque aprovechado que la gasolinera todavía tenía combustible. (Vanessa Serra Díaz)

Por su parte, en la estación Gulf ubicada al lado de parada 18 en Santurce, las personas no solo aprovechaban para llenar los tanques de sus vehículos, sino para llenar contenedores aprobados previniendo la posibilidad de que el paro de transportistas se extienda por varios días o, inclusive, semanas. (Suministrada)

Las facilidades de Corco y Peerless son las únicas que están despachando combustible en estos momentos. (Vanessa Serra Díaz)

Por tal razón, unidades del Negociado de la Policía prestan vigilancia para que no se interrumpan las labores. (Vanessa Serra Díaz)

Mercado le solicitó al gobernador Pedro Pierluisi que activara a la Guardia Nacional para asegurar el transporte y entrega de combustible y, así, evitar una situación de emergencia. (Vanessa Serra Díaz)

Patrullas del Negociado de la Policía ofrecieron protección en la zona de la avenida Kennedy. (Vanessa Serra Díaz)

Hasta ahora, no han emitido multas a ningún detallista de gasolina. La agencia exhortó a los consumidores a comprar en las estaciones que tengan el mejor precio.

De otro lado, varias cadenas de supermercados han confrontado problemas para honrar los precios en los “shoppers”, los cuales se supone entraban en vigor hoy. Esto debido a que parte de la mercancía no les llegó a tiempo a las tiendas por causa del paro de los transportistas. Román no quiso identificar cuáles cadenas de supermercados tuvieron problemas, pero señaló que son casi todas las que lanzaron “shoppers” hoy.

En esos casos, insistió en que las cadenas afectadas deben comunicarle la situación a los consumidores con tiempo y no esperar a que lleguen a la caja registradora para notificarlo. Por ello, deben dejarlo saber a través de las redes sociales, en sus páginas web y a la entrada de los supermercados.

“La solución y negociación de este conflicto no está en las manos del DACO ni el DACO forma parte del equipo de negociación. Pero confiamos en que se encuentre una solución en las próximas horas. En el DACO continuaremos dando apoyo a los consumidores, que somos todos, para que no se vulneren sus derechos”, manifestó Román.