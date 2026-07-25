Estadounidenses ajustan sus bolsillos ante la mayor alza en precios de alimentos en los últimos 50 años

¿Qué hay para cenar? Últimamente, en casa de Apral Jack, se come lo que esté en oferta.

Jack, de 50 años, consulta una aplicación para ver las ofertas de su supermercado local antes de ir a comprar. Cuando llega a la tienda, revisa el folleto semanal en busca de cupones que se le hayan podido pasar por alto. Si los precios en las estanterías le parecen demasiado altos, intenta encontrar precios más bajos en otro sitio.

“Las manzanas han subido de precio aquí, las que yo como, así que ahora ya no las voy a comprar aquí”, dijo Jack mientras empujaba un carrito en un Stop & Shop cercano a su casa en Lexington, Massachusetts.

Utilizar cupones, comparar precios y reducir el consumo de sus alimentos favoritos son nuevos hábitos para ella y para millones de estadounidenses más, que se enfrentan al mayor aumento de los precios de los alimentos en medio siglo. Según las cifras del Gobierno, la compra de alimentos para consumir en casa se ha encarecido un 33% desde principios de 2019.

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Dado que el conflicto en Oriente Medio está ejerciendo una mayor presión sobre los precios, el coste de abastecer neveras, congeladores y despensas ha convertido la asequibilidad en un tema central de las elecciones de mitad de legislatura que se celebrarán en otoño.

Los residentes de cuatro zonas urbanas en las que la inflación de los alimentos ha superado la media nacional han contado cómo el aumento constante de los precios está cambiando su forma de hacer la compra. Han descrito cómo buscan ofertas, se decantan por las marcas blancas y se sienten agradecidos por los bancos de alimentos. Algunos están comprando menos carne y prescindiendo de productos no esenciales, como las galletas. Otros están comprando menos comida en general.

April Jack pide embutidos en Stop & Shop en Lexington, Massachusetts, el lunes 6 de julio de 2026. (Maggie Scales/The Lexington Observer vía AP) (Maggie Scales)

La carne se convierte en un lujo para una familia de Texas

Para muchos estadounidenses, la carne de vacuno es el ejemplo por excelencia del descontrol de los precios de los alimentos. El precio de una libra de carne picada alcanzó los $6.82 en junio, lo que supone un 79% más que a principios de 2019, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Ada Torres, de 60 años, que vive a 45 millas al noreste de Houston, en Cleveland, Texas, es una de las personas que ya no se lo traga. Se encarga de hacer la compra y de cocinar en la casa que comparte con su hija y sus tres nietos.

“Los precios están por las nubes. Hoy en día, cien dólares no dan para nada en la compra”, afirmó Torres.

Ada Torres sostiene tomates mientras compra frutas y verduras el jueves 2 de julio de 2026 en Cleveland, Texas, a unos 72 kilómetros al noreste de Houston. (Sandy Guatibonza/La Esquina TX vía AP) (Sandy Guatibonza)

El pollo y los embutidos son la principal fuente de proteína animal de la familia ahora que la carne fresca es un lujo, explicó. A sus nietos, de 12, 15 y 16 años, les hace falta comer lasaña con carne picada, fajitas de ternera y filete con chips de plátano.

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La hija de Torres es la principal fuente de ingresos de la familia. Su trabajo en un servicio móvil de lavado de coches se ve reducido durante la temporada de lluvias; la familia solo puede permitirse una comida completa al día, según explicó Torres.

Hay que informarse bien y visitar varias tiendas

Apral Jack, cuidadora y trabajadora a tiempo parcial en Amazon, tiene menos bocas que alimentar ahora que sus tres hijas son adultas. Sin embargo, gasta con más prudencia que antes.

En lugar de comprar en Whole Foods, planifica tu menú semanal en función de las ofertas y los cupones digitales.

“Normalmente, intento elegir las comidas en función de eso. Por ejemplo, las fajitas de pollo: había una oferta de pollo que duraba tres días”, dijo Jack.

Jack Chang le corta el pelo a Isaac Obamehinti mientras sostiene a su hijo Cairo Miu, de 2 años, en su estudio el lunes 13 de julio de 2026 en San Francisco. (Foto AP/Juliana Yamada) (Juliana Yamada)

Las galletas “Ginger Snaps” de Nabisco y las “Nilla Wafers” ya no figuran en su lista de la compra. Jack no quiere comprar sustitutos de marca blanca. Para ella, no saben igual.

Tres generaciones comparten los huevos, las frutas y las verduras de un banco de alimentos para salir adelante en San Francisco

San Francisco tiene fama de ser una ciudad gastronómica. A Jack Chang, de 33 años, la comida le preocupa por otras razones. Este peluquero autónomo tiene tres hijos pequeños y una pareja que está en paro.

“Como tengo que mantener a cinco personas, básicamente —y a veces también a mi madre—, supone una gran carga económica para mí“, afirmó Chang.

Su familia no es de las que salen a tomar té con leche boba o helado artesanal. Van a un centro de ocio japonés donde los conos de helado cuestan $1. La leche es el único producto ecológico que consumen.

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“Cada mes miro el extracto de mi tarjeta de crédito y pienso: ‘Vaya, ¿cómo voy a pagar esto?’. Así que, sinceramente, voy un poco atrasado con las facturas", dijo Chang.

Cuando en la guardería de su hija de cuatro años sobra carne o pan, la pareja de Chang, Tina Chhous, se ofrece a llevárselo. Chhous también recibe ayuda alimentaria mensual a través del Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).

“Sin eso, no sé qué haría”, dijo Chang.

Lien, la madre de Chang, de 77 años, también recibe ayudas del programa SNAP y acude a dos bancos de alimentos cada semana. Comparte con el resto de la familia los alimentos en conserva, los huevos y las frutas y verduras que consigue.

Los precios en la zona de Honolulu impiden a una pastelera comprar y consumir productos locales

Vivir en Hawái supone unos gastos elevados en alimentación. El estado recibe casi todos sus productos alimenticios a través de buques de carga que han recorrido miles de millas, lo que hace que los precios sean vulnerables a las subidas del precio del petróleo.

La pastelera Amanda Tabadero vierte leche en un recipiente de plástico mientras prepara los ingredientes para los maritozzi en la cafetería Creature Coffeeshop en Kaneʻohe, Hawái, el martes 7 de julio de 2026. (Hikari Mae Hida/Honolulu Civil Beat vía AP) (Hikari Mae Hida)

Los productos locales también se han encarecido este año. El coste del transporte de mercancías entre las islas hawaianas se ha disparado debido al aumento de los precios del combustible, relacionado con el conflicto con Irán.

Amanda Tabadero, de 28 años, pastelera en la isla hawaiana de Oahu, recuerda haber comprado fresas y arándanos cultivados en Maui a $7.99 la libra en 2024. Ahora que cuestan $11, cuando hornea compra bayas de California o México en Costco a $5.

Tabadero también duda de que vuelva a comprar lichis en un futuro próximo. Los lichis de Kaimana, la variedad que se cultiva en Hawái, proceden en su mayoría de la Isla Grande. Tabadero comentó que un café helado y una bolsa de fruta que compró recientemente en el barrio chino de Honolulu le costaron $30.

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