Bancos de alimentos en alerta ante posible freno de la ayuda por el cierre del gobierno federal

Washington - Los bancos de alimentos y despensas ya estaban teniendo problemas tras los recortes de programas federales este año, pero ahora se preparan para un tsunami de personas hambrientas si una pausa en la ayuda federal de alimentos a personas de bajos ingresos se activa este fin de semana a medida que persiste el cierre del gobierno federal.

La avalancha ya ha comenzado. La despensa de alimentos de la Iglesia Cristiana Central en el centro de Indianápolis se apresuró el sábado para atender a alrededor del doble de personas de lo que normalmente atiende en un día.

“Hay una mayor demanda. Y sabemos que ha estado sucediendo realmente desde que la economía ha empeorado”, dijo la voluntaria Beth White, y agregó que con una interrupción en el financiamiento para el Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria, “va a seguir empeorando para la gente”.

Es una preocupación compartida por los proveedores de alimentos benéficos en todo el país mientras los estados se preparan para que las familias de bajos ingresos vean cómo se agotan sus beneficios de SNAP. SNAP ayuda a 40 millones de estadounidenses, o aproximadamente 1 de cada 8, a comprar alimentos. Las tarjetas de débito que utilizan para comprar alimentos en las tiendas y mercados de agricultores participantes normalmente son cargadas cada mes por el gobierno federal.

Eso está programado para pausarse a principios del próximo mes después de que la administración de Donald Trump dijera el viernes que no utilizará un fondo de contingencia de aproximadamente $5,000 millones para mantener el flujo de ayuda alimentaria en noviembre durante el cierre del gobierno. La administración también dice que los estados que cubran temporalmente el costo de los beneficios de asistencia alimentaria el próximo mes no serán reembolsados.

“En resumen, el pozo se ha secado”, dijo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en un comunicado. “En este momento, no se emitirán beneficios el 1 de noviembre”.

Es lo último de una serie de dificultades impuestas a los servicios de alimentos benéficos, que están destinados a ayudar a compensar cualquier deficiencia en la asistencia federal de alimentos, no a reemplazar por completo la ayuda del gobierno.

Las organizaciones benéficas han visto una creciente demanda desde la pandemia de COVID-19 y el siguiente aumento de la inflación, y sufrieron un golpe a principios de este año cuando la administración de Trump puso fin a los programas que habían proporcionado más de $1,000 millones para que las escuelas y los bancos de alimentos lucharan contra el hambre.

Los visitantes de la despensa de alimentos están preocupados.

Reggie Gibbs, de Indianápolis, recientemente comenzó a recibir beneficios de SNAP, lo que significaba que no tenía que recoger tanto de la despensa de alimentos de la Iglesia Cristiana Central cuando pasó el sábado. Pero vive solo, dijo, y le preocupa lo que harán las familias con niños.

“Tengo que recordar a las familias, hombre”, dijo. “¿Qué crees que van a pasar, sabes?”

Martina McCallop, de Washington, D.C., dijo que está preocupada por cómo alimentará a sus hijos, de 10 y 12 años, y a ella misma, cuando los $786 que reciben en beneficios mensuales de SNAP desaparezcan.

“Tengo que pagar mis cuentas, mi alquiler y conseguir cosas que mis hijos necesitan”, dijo. “Después de eso, no tengo dinero para comida”.

Le preocupa que las despensas de alimentos no puedan satisfacer la repentina demanda en una ciudad con tantos trabajadores federales que no están siendo pagados.

En el condado de Fairfax, Virginia, donde viven alrededor de 80,000 trabajadores federales, la directora ejecutiva de Food for Others, Deb Haynes, dijo que no espera quedarse sin alimentos por completo, en gran parte debido a los donantes.

“Si nos quedamos cortos y necesito pedir ayuda, sé que la recibiré”, dijo Haynes.

Los bancos de alimentos sienten el aumento de la demanda.

Las despensas de alimentos proporcionan aproximadamente 1 comida por cada 9 proporcionadas por SNAP, según Feeding America, una red nacional de bancos de alimentos. Obtienen los alimentos que distribuyen a través de donaciones de personas, empresas y algunos agricultores. También obtienen alimentos de los programas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y, a veces, compran alimentos con contribuciones y fondos de subvenciones.

“Cuando quitas SNAP, las implicaciones son cataclísmicas”, dijo la directora ejecutiva de Feeding America, Claire Babineaux-Fontenot. “Supongo que la gente está asumiendo que alguien va a detenerlo antes de que se ponga demasiado mal. Bueno, ya está demasiado mal. Y está empeorando”.

Algunos distribuidores ya están viendo suministros de alimentos sorprendentemente bajos. George Matysik, director ejecutivo de Share Food Program en el área de Filadelfia, dijo que un estancamiento del presupuesto del gobierno estatal ya había recortado el financiamiento para su programa.

“He estado aquí siete años”, dijo Matysik. “Nunca he visto nuestros almacenes tan vacíos como lo están ahora mismo”.

Los estados se apresuran a llenar donde pueden.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que está acelerando $30 millones en fondos de asistencia alimentaria de emergencia para “ayudar a mantener abastecidas las despensas de alimentos”, y la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, dijo que su estado aceleraría $8 millones que se habían asignado a los bancos de alimentos.

Funcionarios en Luisiana, Vermont y Virginia dijeron la semana pasada que buscarían mantener el flujo de ayuda alimentaria a los destinatarios en sus estados, incluso si el programa federal está estancado.