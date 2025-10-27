Ayuda federal de alimentos y preescolar se agotaría este sábado en Estados Unidos si continúa el cierre del gobierno

Los fondos federales podrían comenzar a agotarse este sábado, lo que afectaría la capacidad de decenas de millones de estadounidenses para comprar alimentos para sus familias y enviar a sus hijos pequeños al preescolar, si el Congreso no llega a un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno de Estados Unidos.

La financiación para otro programa que ayuda a las madres a cuidar de sus recién nacidos podría agotarse la semana siguiente.

Si no se resuelve el cierre del gobierno, Estados Unidos tendrá un gran agujero en su red de seguridad, particularmente para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, que ayuda a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses a comprar alimentos. Los beneficios de este programa, conocido como SNAP, se agotarían a partir del sábado.

La financiación para un grupo de programas preescolares Head Start y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, conocido como WIC, también podría agotarse pronto.

A continuación se muestra lo que sucedería con cada programa:

Los beneficios de SNAP podrían dejar a millones sin dinero para alimentos

Las familias de bajos ingresos que califican para SNAP reciben tarjetas de débito cargadas cada mes por el gobierno federal que se utilizan solo para comprar alimentos en las tiendas y mercados de agricultores participantes. Las tarjetas se recargan de manera ligeramente diferente en cada estado. No todos reciben sus beneficios el primer día del mes, aunque muchos beneficiarios los reciben a principios de mes.

El beneficio mensual promedio es de 187 dólares por persona. La mayoría de los beneficiarios tienen ingresos iguales o inferiores al nivel de pobreza.

También existe incertidumbre sobre si los beneficios que queden en las tarjetas el 1 de noviembre se podrán utilizar. Los funcionarios de Arkansas sugieren que las personas que tienen saldos en sus tarjetas deben usar los fondos este mes en alimentos no perecederos. Los funcionarios de Missouri y Pensilvania esperan que los beneficios anteriores sigan siendo accesibles y les dicen a los beneficiarios que ahorren para noviembre si pueden.

El gobierno del presidente Donald Trump ha rechazado la idea de utilizar unos 5,000 millones de dólares en dinero de contingencia para seguir proporcionando efectivo federal para alimentos, diciendo que esa reserva se limita a gastos como la ayuda después de los desastres.

Esa decisión contrasta con un informe de finales del mes pasado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que decía que un fondo de contingencia podría cubrir los beneficios de SNAP si la financiación del gobierno caducara.

Los legisladores demócratas y los grupos de defensa han instado al gobierno de Trump a recurrir a ese fondo para proporcionar beneficios parciales hasta noviembre.

Algunos estados buscan llenar el vacío de los recortes de beneficios de SNAP

Los funcionarios de Luisiana, Vermont y Virginia se han comprometido a respaldar la ayuda alimentaria para los beneficiarios, incluso mientras el cierre del gobierno estanca el programa federal, aunque aún no se han anunciado los detalles a nivel estatal.

En Luisiana, liderada por los republicanos, la Cámara de Representantes votó por unanimidad a favor de una resolución que insta al Departamento de Salud del estado a utilizar 150 millones de dólares de su presupuesto para evitar una interrupción en los beneficios de SNAP a casi 800,000 residentes. La medida espera la acción del Senado, y el gobernador republicano Jeff Landry ha dicho que es una prioridad máxima.

Se planea más financiación para los bancos de alimentos y las despensas en estados como Nuevo Hampshire, Minnesota, California, Nuevo México, Connecticut y Nueva York, donde la gobernadora demócrata Kathy Hochul dijo el lunes que está “acelerando” 30 millones de dólares en fondos de asistencia alimentaria de emergencia para ayudar a mantener abastecidas las despensas de alimentos.

Los funcionarios de algunos otros estados han dicho que investigaron la posibilidad de respaldar los beneficios de SNAP con fondos estatales, pero descubrieron que no podían porque los estados no tienen forma de cargar fondos en las tarjetas de los beneficiarios.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, desplegó la Guardia Nacional para ayudar a los bancos de alimentos de su estado, aunque algunos se han negado a utilizar las tropas. También está poniendo rápidamente 80 millones de dólares a disposición de los bancos de alimentos.

El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) advirtió el viernes que los estados no recibirán el reembolso de la financiación de los beneficios.

El gobierno de Trump está culpando a los demócratas, quienes dicen que no aceptarán reabrir el gobierno hasta que los republicanos negocien con ellos la ampliación de los subsidios que expiran en virtud de la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio. Los republicanos dicen que los demócratas primero deben aceptar reabrir el gobierno antes de negociar.

Educación infantil temprana

Más de 130 programas preescolares Head Start no recibirán sus subvenciones federales anuales el 1 de noviembre si el gobierno permanece cerrado, según la Asociación Nacional Head Start.

Los centros se están esforzando por evaluar cuánto tiempo pueden permanecer abiertos, ya que casi toda su financiación proviene de los contribuyentes federales. Head Start proporciona educación y cuidado infantil para los preescolares más necesitados del país. Cuando un centro está cerrado, es posible que las familias tengan que faltar al trabajo o a la escuela.

Con las nuevas subvenciones en suspenso, media docena de programas Head Start ya han perdido los desembolsos federales que esperaban el 1 de octubre, pero han permanecido abiertos con reservas que se agotan rápidamente o con la ayuda de los gobiernos locales. En total, más de 65,000 plazas en los programas Head Start en todo el país podrían verse afectadas.

Ayuda alimentaria para madres y niños pequeños

Otro programa de ayuda alimentaria que apoya a millones de madres de bajos ingresos y niños pequeños ya recibió una inyección para mantener el programa abierto hasta finales de octubre, pero incluso ese dinero está programado para agotarse a principios del próximo mes.

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños ayuda a más de 6 millones de madres de bajos ingresos, niños pequeños y padres expectantes a comprar alimentos básicos nutritivos como frutas y verduras, leche baja en grasa y fórmula infantil.

El programa, conocido como WIC, corría el riesgo de quedarse sin dinero en octubre debido al cierre del gobierno, que se produjo justo antes de que estuviera programado para recibir su asignación anual. El gobierno de Trump reasignó 300 millones de dólares en ingresos arancelarios no gastados del Departamento de Agricultura para mantener el programa a flote, pero fue suficiente dinero solo para unas pocas semanas.