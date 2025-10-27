Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de octubre de 2025
82°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Neutrogena retira toallitas desmaquillantes en Estados Unidos por posible contaminación bacteriana

El retiro afecta a 1,312 cajas de las toallitas desmaquillantes ultrasuaves

27 de octubre de 2025 - 4:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El retiro, ordenado por Revue, la empresa matriz de Neutrogena, fue clasificado como de Clase II por parte de la FDA. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El gigante de productos de belleza Neutrogena retiró más de 15,000 paquetes de toallitas desmaquillantes de estanterías en cuatro estados de Estados Unidos tras detectar la presencia de una bacteria potencialmente peligrosas, según indicó la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

RELACIONADAS

El retiro, ordenado por Revue, la empresa matriz de Neutrogena, fue clasificado como de Clase II por parte de la FDA, lo que significa que el uso del producto podría causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles, aunque el riesgo para la población general es bajo.

Los productos dieron positivo por la bacteria pluralibacter gergoviae, que suele considerarse un patógeno oportunista, es decir, que generalmente solo causa infecciones en personas inmunodeprimidas, con enfermedades crónicas, o con dispositivos biomédicos o heridas abiertas.

En concreto, el retiro afecta a 1,312 cajas de las toallitas desmaquillantes ultrasuaves de 25 paquetes de 50 unidades cada uno de Neutrogena, con el número de lote 1835U6325A, según informó la FDA. Cada caja contiene 12 paquetes.

En lo que va de año, varias empresas que producen productos cosméticos y de cuidado personal se han visto obligadas a retirar sus productos de circulación por contaminación bacterniana.

En agosto, DermaRite Industries emitió un retiro voluntario a nivel nacional de diversos productos para la piel y el cabello tras detectar el complejo bacteriano Burkholderia cepacia, conocido por causar infecciones potencialmente mortales, especialmente en poblaciones vulnerables. El retiro incluyó jabones de manos, desodorantes, lociones, champús y desinfectantes de manos.

Tags
Breaking NewsFDAEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: