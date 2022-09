Nota del editor: Te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

---

La interrupción en los servicios de energía eléctrica ha complicado la distribución de combustible a gasolineras del país y ha obligado a detallista a limitar sus operaciones o trabajar con generadores, situaciones que han redundado en largas filas en estaciones de gasolina ubicadas en varios de los municipios más afectados tras el paso del huracán Fiona.

En el área metropolitana ya no se ven las gasolineras abarrotadas de gente en busca de combustible, pero en las áreas sur y oeste todavía hay muchos consumidores que hacen largas filas para llenar los tanques de sus automóviles.

El Nuevo Día realizó un recorrido hoy por estaciones en Bayamón, San Juan y Guaynabo, y no vio ninguna fila kilométrica. Sin embargo, varias anunciaban a sus clientes que no tenían diesel o que no contaban con gasolina premium. Unas pocas se mantenían cerradas.

PUBLICIDAD

Pero en los pueblos del sur, entre ellos Coamo, Salinas o Santa Isabel, la situación era distinta. Allá, los conductores tenían largos tiempos de espera para poder abastecerse. Llamaba la atención las filas en las gasolineras de la marca Shell, marca que este mes cambió de distribuidores.

Las filas en las gasolineras en el oeste también era la orden del día, lo cual había sido alertado en los pasados días ya que es la última zona en recibir combustible por ser la región más lejos de los terminales desde los cuales los mayoristas despachan el producto.

A tres días del paso del huracán Fiona, la mayoría de las estaciones en el país trabajan con generadores eléctricos, pues no les han restablecido la energía eléctrica. El uso de plantas eléctricas ha elevado los costos para los dueños de gasolineras, apuntó Esdras Vélez, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina.

Vélez solicitó, mediante carta, al secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera Rodríguez, que permita aumentar el margen de ganancias de la gasolina. Dicho margen está congelado por el DACO desde el 24 de febrero pasado, cuando inició la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Hay que recordar que estamos en un periodo de emergencia y puede haber especulación en precios, lo que podría ir en detrimento del bolsillo del consumidor”, respondió el titular del DACO cuando El Nuevo Día preguntó si concederá el aumento solicitado. Agregó que evalúa la petición, pero declinó decir cuando tomará una decisión.

PUBLICIDAD

Rivera Rodríguez indicó que el terminal Buckeye en Yabucoa también continúa trabajando con generador, ya que no cuenta con servicio energético. En este muelle se suplen los distribuidores de gasolina de las marcas Shell, Mobil y American Petroleum, así como varios independientes, entre otros.

El secretario indicó que ejecutivos de LUMA Energy informaron que antes que termine el día de hoy, miércoles, Buckeye tendrá energía eléctrica.

Por su parte, Luis Vázquez, gerente general de Peerless, mayorista que tiene las estaciones de la marca Ecomaxx, dijo a este diario que comenzaron a entregar combustible a los hospitales y supermercados del área sur, así como al 30% de su red de estaciones, anoche, a las 7:00 p.m.

El retraso obedeció, según Vázquez, a que las carreteras que dan acceso al terminal en Peñuelas, las PR-127 y PR-337, estaban bloqueadas por unos 15 postes de energía eléctrica y de telecomunicaciones que el huracán Fiona derrumbó.

“En la carretera 127, que va hacia el oeste, hay postes en el piso que impiden el paso de los camiones. Nuestros transportistas tienen que tomar una ruta más larga para poder llegar a las estaciones. Si el gobierno ayudara a limpiar esas carreteras, podríamos avanzar más”, manifestó el gerente general de Peerless.

Su meta es suplir al 100% de su red de 110 estaciones Ecomaxx entre hoy y mañana, jueves. Vázquez indicó que recibirá dos barcos –uno con gasolina y otro con diesel- a principios de la semana próxima, lo que debe aliviar aún más la situación a nivel de las estaciones.

PUBLICIDAD

Asimismo, Puma Energy, que también distribuye la marca Texaco, es otro de los mayoristas que trabaja con generadores desde su terminal en Bayamón.

“La entrega de gasolina se reanudó el (lunes), 19 de septiembre y hemos logrado llegar a todas las áreas geográficas de la isla”, expresó Mario Sierra, Chairman de Puma Energy Caribe, quien estima que en 48 horas normalizarán las entregas.

Gasolina contaminada

Por otro lado, el DACO informó que identificó combustible contaminado con agua en tres estaciones de gasolina, luego que inspectores de Pesas y Medidas realizaran pruebas en 50 estaciones.

La estaciones en las que se detectó el combustible contaminado son Gulf en Oro Blanco en Salinas, Shell de Cuatro Calles en Arroyo y la Shell/Mobil de Villas del Rey en la carretera 172 en Caguas.

Las estaciones en Arroyo y Caguas ya limpiaron sus tanque en presencia de los inspectores del DACO y revisaron que no hubiera filtración. Hasta que no se haga ese proceso, la estación no puede despachar gasolina, explicó María Fernanda Vélez, subsecretaria del DACO.

Rivera Rodríguez agregó que los inspectores del DACO suelen ir a las estaciones que están en zonas inundables cada vez que caen lluvias copiosas para verificar el estado de la gasolina.

Vélez indicó que los consumidores afectados por el combustible contaminado pueden contactar a estas estaciones para hacer la reclamación. Las estaciones ya informaron a sus respectivas compañías de seguros.

Asimismo, la subsecretaria recomendó a los consumidores a no echar gasolina si está lloviendo con mucho viento. Tampoco es aconsejable echar gasolina tan pronto el camión termina de suplir gasolina a la estación, sino que Vélez sugirió esperar de 10 a 15 minutos.

PUBLICIDAD

El reportero José Orlando Delgado Rivera colaboró en esta historia.