Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 01:47 PM
S&P 500
6816.51
-0.16%
·
Dow Jones
48416.56
-0.09%
·
Nasdaq
23057.41
-0.59%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La racha continúa: Powerball llega a $1,250 millones tras 44 sorteos sin ganador

Es la segunda vez en la historia que el juego genera premios consecutivos de más de mil millones de dólares

16 de diciembre de 2025 - 9:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En caso de que un ganador decida tomar el premio completo y no a plazos, recibirá $572.1 millones en efectivo. (Vanessa Serra Díaz)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

A pocos días de la Navidad, el premio mayor del Powerball volvió a crecer el lunes luego de que nadie acertara los números en el sorteo, avivando así la ilusión de miles de jugadores en plena temporada festiva.

RELACIONADAS

Según el portal del popular sorteo, el pote ha alcanzado la impresionante suma de $1,250 millones, el segundo premio más grande del Powerball en lo que va de año, solo superado por el de $1,787 millones ganado en septiembre en Missouri y Texas.

Se trata de un hito, ya que es la segunda vez en la historia del Powerball que el juego genera premios consecutivos de más de mil millones de dólares.

“Powerball solo ha registrado premios consecutivos de más de mil millones de dólares en dos ocasiones, y este llega justo a tiempo para las fiestas”, expresó Matt Strawn, director ejecutivo de la Lotería de Iowa y presidente del Powerball Product Group.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

“Aunque es emocionante ver cómo el premio alcanza este nivel, recuerden jugar de manera responsable. Un solo boleto de $2 les da la oportunidad de ganar, a la vez que apoya buenas causas en sus comunidades”, recordó.

El premio mayor aumentó en la noche del lunes luego de que ningún jugador acertara los seis números sorteados: 23, 35, 59, 63 y 68, y el bolo rojo con el número 2.

En caso de que un ganador decida tomar el premio completo y no a plazos, recibirá $572.1 millones en efectivo.

Los cinco premios más grandes del Powerball

Los cinco premios más grandes del Powerball

Conoce cuáles han sido los máximos ganadores del sorteo.

El sorteo del Powerball del miércoles será el número 44 de la actual racha de premios mayores sin que haya sido acertada. Se trata de un récord para el mayor número de sorteos consecutivos en un mismo ciclo, informó la lotería estadoundiense.

Aunque en el reciente sorteo ningún boletó obtuvo el premio principal, un jugador en Puerto Rico se ganó un premio secundario de $200,000 al acertar cuatro de los números sorteados, más el bolo rojo del Powerball.

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

Tags
Breaking NewsPowerballPowerball en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: