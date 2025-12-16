La racha continúa: Powerball llega a $1,250 millones tras 44 sorteos sin ganador

A pocos días de la Navidad, el premio mayor del Powerball volvió a crecer el lunes luego de que nadie acertara los números en el sorteo, avivando así la ilusión de miles de jugadores en plena temporada festiva.

Según el portal del popular sorteo, el pote ha alcanzado la impresionante suma de $1,250 millones, el segundo premio más grande del Powerball en lo que va de año, solo superado por el de $1,787 millones ganado en septiembre en Missouri y Texas.

Se trata de un hito, ya que es la segunda vez en la historia del Powerball que el juego genera premios consecutivos de más de mil millones de dólares.

“Powerball solo ha registrado premios consecutivos de más de mil millones de dólares en dos ocasiones, y este llega justo a tiempo para las fiestas”, expresó Matt Strawn, director ejecutivo de la Lotería de Iowa y presidente del Powerball Product Group.

“Aunque es emocionante ver cómo el premio alcanza este nivel, recuerden jugar de manera responsable. Un solo boleto de $2 les da la oportunidad de ganar, a la vez que apoya buenas causas en sus comunidades”, recordó.

El premio mayor aumentó en la noche del lunes luego de que ningún jugador acertara los seis números sorteados: 23, 35, 59, 63 y 68, y el bolo rojo con el número 2.

En caso de que un ganador decida tomar el premio completo y no a plazos, recibirá $572.1 millones en efectivo.

El sorteo del Powerball del miércoles será el número 44 de la actual racha de premios mayores sin que haya sido acertada. Se trata de un récord para el mayor número de sorteos consecutivos en un mismo ciclo, informó la lotería estadoundiense.

Aunque en el reciente sorteo ningún boletó obtuvo el premio principal, un jugador en Puerto Rico se ganó un premio secundario de $200,000 al acertar cuatro de los números sorteados, más el bolo rojo del Powerball.