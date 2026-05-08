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La razón por la cual la Casa Blanca asegura que la gasolina bajará en Estados Unidos

Como consecuencia de la guerra con Irán, el precio del crudo es casi un 50% más elevado que hace tres meses

8 de mayo de 2026 - 11:29 AM

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Estados Unidos batió el récord de exportaciones de petróleo, al superar la barrera de los cinco millones de barriles diarios de promedio tras el bloqueo del estrecho de Ormuz. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó este viernes que el incremento en el precio de la gasolina en Estados Unidos por la guerra contra Irán se “revertirá rápidamente” debido al alza en la producción de hidrocarburos en el país, que batió récords de exportación de petróleo en abril.

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Hassett explicó a la cadena Fox News que el Gobierno ha “adoptado una serie de medidas” para “minimizar las perturbaciones derivadas de la situación actual en Oriente Medio” y al bloqueo del estrecho de Ormuz por Teherán como represalia por el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

La interrupción del paso por la vía marítima, por donde pasaba el 20 % del crudo mundial, ha afectado a las cadenas de suministros, aumentado la incertidumbre en los mercados y disparado el precio de la gasolina en Estados Unidos, que hoy supera los $4.5 por galón como promedio, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Hassett insistió en que “si se observa los mercados de futuros, estos anticipan que la situación se revertirá rápidamente”.

“Esta es una perspectiva con la que coincidimos, ya que hemos incrementado la producción aquí en los Estados Unidos”, dijo el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.

Estados Unidos batió el récord de exportaciones de petróleo, al superar la barrera de los cinco millones de barriles diarios de promedio tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, según los últimos datos de la Administración de Información Energética.

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Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La media de 5.3 millones de barriles diarios vendidos en la última semana de abril confirman la tendencia al alza que se ha acelerado desde el inicio de la guerra contra Irán.

Hasta entonces, las exportaciones estadounidenses de crudo se situaban en una media diaria de 4.1 millones de barriles.

La interrupción del tráfico por el estrecho de Ormuz ha provocado la pérdida de unos 13 millones de barriles diarios de petróleo, lo que “está produciendo importantes interrupciones en el suministro de materias primas esenciales”, señaló hace unas semanas el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Biro.

Como consecuencia de la guerra, el precio del crudo es casi un 50% más elevado que hace tres meses.

En un intento por reducir los altos costes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la liberación de 172 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Estado Unidos.

Trump advirtió en marzo que esta subida del petróleo provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la interrupción del flujo por Ormuz, traerá “mucho dinero” a su país, en referencia a la producción nacional de crudo.

El estadounidense puso en marcha este lunes una operación para facilitar el tránsito de los buques atrapados en el bloqueo iraní de la vía, pero la suspedió el martes a petición de Pakistán para avanzar hacia el cierre de un acuerdo de paz definitivo con la mediación de Islamabad.

El Estrecho de Ormuz recobró todo su interés ante la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. El Estrecho de Ormuz está ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.Mediante amenazas, control naval y riesgo de ataques, Irán ha logrado que el paso se paralice o quede muy limitado en medio del conflicto con Estados Unidos e Israel.
1 / 10 | FOTOS: Mira el Estrecho de Ormuz, el punto que tiene al mundo en alerta. El Estrecho de Ormuz recobró todo su interés ante la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. - Captura

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