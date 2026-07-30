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Powerball alcanza los $707 millones: ¿ya compraste tu boleto para este sábado?

El premio mayor sigue aumentando tras varios sorteos consecutivos sin un ganador del jackpot

30 de julio de 2026 - 8:32 AM

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Ningún jugador en Puerto Rico ganó un premio en el sorteo del miércoles pasado. (Jenny Kane)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El premio mayor del Powerball aumentó a $707 millones luego de que ningún boleto acertara la combinación ganadora ayer, miércoles, por lo que el acumulado continúa creciendo de cara al próximo sorteo, que se realizará este sábado.

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De acuerdo a las cifras publicadas en la página web del Powerball, quienes acierten los seis números podrán optar entre recibir el premio en pagos anuales o reclamar una suma única en efectivo, estimada en $309.7 millones, antes de la aplicación de impuestos.

Los números ganadores del sorteo fueron 30, 36, 40, 42 y 57, con el bolo rojo fue el 2. El multiplicador Power Play fue 2X. Aunque nadie ganó el premio mayor, un boleto vendido en Maryland acertó los cinco bolos blancos y obtuvo un premio de $1 millón.

En cambio, en Puerto Rico no se reportaron boletos ganadores de premios durante el pasado sorteo.

El próximo sorteo del Powerball se celebrará el sábado a las 10:59 p.m. Los boletos tienen un costo de $2, mientras que la opción Power Play añade $1 adicional y puede multiplicar los premios secundarios, aunque no aplica al jackpot.

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Las probabilidades de ganar el premio mayor siguen siendo de uno en 292.2 millones, ya que para llevarse el jackpot es necesario acertar los cinco números blancos y el bolo rojo. Aun así, el juego ofrece nueve categorías de premios, por lo que es posible ganar cantidades menores sin acertar toda la combinación.

Aunque todos anhelan el premio mayor, los que juegan el Powerball tienen la posibilidad de ganar premios secundarios, como ocurrió el pasado miércoles, 2 de noviembre, cuando al menos tres premios secundarios cayeron en jugadas de Puerto Rico; uno de $100,000 y dos de $50,000.Las jugadas de Powerball se pueden hacer por adelantado. Los sorteos se llevan a cabo los lunes, miércoles y sábado.Una jugada con Double Play tiene un costo de $4.00.
1 / 6 | ¿Qué otros premios puedo ganar en Powerball además del "jackpot"?. Aunque todos anhelan el premio mayor, los que juegan el Powerball tienen la posibilidad de ganar premios secundarios, como ocurrió el pasado miércoles, 2 de noviembre, cuando al menos tres premios secundarios cayeron en jugadas de Puerto Rico; uno de $100,000 y dos de $50,000. - Archivo

El Powerball se juega en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, y sus sorteos se realizan todos los lunes, miércoles y sábados.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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