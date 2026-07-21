¡Verifica tu boleto! Tres premios de $50,000 en el Powerball cayeron en Puerto Rico
Aquí te decimos los números ganadores
21 de julio de 2026 - 7:10 AM
21 de julio de 2026 - 7:10 AM
Tres jugadores afortunados en Puerto Rico que apostaron por darle una segunda oportunidad a la suerte resultaron premiados con $50,000 cada uno en el sorteo del lunes del Powerball.
Los tres fueron jugados bajo la modalidad de Double Play, que permite que los boletos participen en un segundo sorteo por la oportunidad de ganar un premio mayor de $10 millones que complementa el sorteo regular de la lotería estadounidense.
En el sorteo del lunes, los números ganadores bajo Double Play fueron 15, 21, 39, 54 y 67, con el bolo rojo 7.
Los boletos en Puerto Rico premiados acertaron cuatro números, más el bolo rojo.
En el sorteo regular de Powerball del lunes, nadie se llevó el “jackpot”, por lo que el premio mayor sube a unos $567 millones para el sorteo del miércoles.
Los números ganadores fueron 2, 9, 44, 53 y 59, con el bolo rojo 8.
Los premios secundarios de $50,000 de este lunes amplían la racha ganadora en Puerto Rico. En el sorteo del sábado, un boleto en Puerto Rico se llevó un premio de $200,000.
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La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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