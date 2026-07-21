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¡Verifica tu boleto! Tres premios de $50,000 en el Powerball cayeron en Puerto Rico

Aquí te decimos los números ganadores

21 de julio de 2026 - 7:10 AM

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En el sorteo regular de Powerball del lunes, nadie se llevó el “jackpot”, por lo que el premio mayor sube a unos $567 millones. (Pablo Martínez Rodríguez)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Tres jugadores afortunados en Puerto Rico que apostaron por darle una segunda oportunidad a la suerte resultaron premiados con $50,000 cada uno en el sorteo del lunes del Powerball.

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Los tres fueron jugados bajo la modalidad de Double Play, que permite que los boletos participen en un segundo sorteo por la oportunidad de ganar un premio mayor de $10 millones que complementa el sorteo regular de la lotería estadounidense.

En el sorteo del lunes, los números ganadores bajo Double Play fueron 15, 21, 39, 54 y 67, con el bolo rojo 7.

Los boletos en Puerto Rico premiados acertaron cuatro números, más el bolo rojo.

En el sorteo regular de Powerball del lunes, nadie se llevó el “jackpot”, por lo que el premio mayor sube a unos $567 millones para el sorteo del miércoles.

Los números ganadores fueron 2, 9, 44, 53 y 59, con el bolo rojo 8.

Los premios secundarios de $50,000 de este lunes amplían la racha ganadora en Puerto Rico. En el sorteo del sábado, un boleto en Puerto Rico se llevó un premio de $200,000.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

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Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

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El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a las personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar. Si usted enfrenta este tipo de problema o conoce a alguien que sufra de una adicción, puede comunicarse con su proveedor de servicios médicos o llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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