4 de septiembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Powerball sube a $1,700 millones y dos premios secundarios caen en Puerto Rico

Dos jugadores en la isla se llevaron $100,000 en el sorteo de este miércoles

4 de septiembre de 2025 - 6:29 AM

Si alguien pega los números este sábado, podrá recibir los pagos en anualidades durante 30 años hasta recibir la totalidad del premio o retirarlo todo en un solo pago de efectivo de $770.3 millones. (George Walker IV)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El premio mayor del Powerball aumentó a $1,700 millones luego del sorteo de este miércoles, mientras que dos afortunados ganaron $100,000 en Puerto Rico.

El “jackpot” de la lotería estadounidense se infló luego de que nadie acertara los números 3, 16, 29, 61, 69 y bolo rojo 22.

En un comunicado de prensa, la cifra de $1,700 millones para el sorteo de este sábado es la tercera cantidad más alta en la historia de esa lotería estadounidense.

En el 2022, llegó a ser de $2,040 millones y en el 2023 alcanzó los $1,765 millones. Ambos fueron ganados en California.

Si alguien pega los números este sábado, podrá recibir los pagos en anualidades durante 30 años hasta recibir la totalidad del premio o retirarlo todo en un solo pago de efectivo de $770.3 millones.

Mientras, aunque nadie se llevó el premio mayor, este miércoles dos agraciados cargaron con $100,000 en Puerto Rico en jugadas de “Power Play”.

Otras 86 personas en la isla se llevaron premios de $200 y 12 ganaron $100.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
