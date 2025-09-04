Powerball sube a $1,700 millones y dos premios secundarios caen en Puerto Rico

El premio mayor del Powerball aumentó a $1,700 millones luego del sorteo de este miércoles, mientras que dos afortunados ganaron $100,000 en Puerto Rico.

El “jackpot” de la lotería estadounidense se infló luego de que nadie acertara los números 3, 16, 29, 61, 69 y bolo rojo 22.

En un comunicado de prensa, la cifra de $1,700 millones para el sorteo de este sábado es la tercera cantidad más alta en la historia de esa lotería estadounidense.

En el 2022, llegó a ser de $2,040 millones y en el 2023 alcanzó los $1,765 millones. Ambos fueron ganados en California.

Si alguien pega los números este sábado, podrá recibir los pagos en anualidades durante 30 años hasta recibir la totalidad del premio o retirarlo todo en un solo pago de efectivo de $770.3 millones.

Mientras, aunque nadie se llevó el premio mayor, este miércoles dos agraciados cargaron con $100,000 en Puerto Rico en jugadas de “Power Play”.

Otras 86 personas en la isla se llevaron premios de $200 y 12 ganaron $100.

