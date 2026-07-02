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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Premio de $860,000 en Loto Cash ya tiene dueño: este fue el lugar donde se vendió el boleto

El afortunado acertó los cinco números del sorteo celebrado el miércoles y ahora deberá reclamar el botín

2 de julio de 2026 - 8:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se llevan jackpot de $860,000 de Loto Cash en Aguada. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El sorteo de Loto Cash celebrado el miércoles, 1 de julio, dejó un nuevo ganador del Jackpot de $860,000, informó la secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

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La jugada ganadora fue una selección automática y se vendió en Farmacia San Antonio, en Aguada.

Los números ganadores del Loto Cash fueron 11, 16, 28, 30, 33, 8 y Multiplicador fue el 5, mientras que en la Revancha se sortearon 10, 17, 26, 31, 33 (5).

“Felicitamos al afortunado ganador de este importante premio y nos alegra que la suerte haya llegado al municipio de Aguada. Le recomendamos firmar el dorso del boleto, conservarlo en un lugar seguro y visitar nuestras oficinas de la Lotería Electrónica para reclamar su premio. Agradecemos, además, a todos los jugadores que continúan respaldando nuestros juegos y contribuyendo a iniciativas de gran impacto para Puerto Rico”, expresó Hernández Olivo.

Asimismo, exhortó a todos los jugadores a verificar sus boletos, ya que además del premio mayor podrían existir otros premios correspondientes al mismo sorteo que aún no hayan sido reclamados.

Tras este acierto, el Jackpot de Loto Cash reinicia con la cantidad de $500,000 para el próximo sorteo y con la Revancha en $220,000.

Para más información sobre los sorteos, premios y juegos de la Lotería Electrónica, las personas pueden mantenerse informadas a través de las cuentas oficiales de la Lotería Electrónica en las redes sociales.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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