Hay un nuevo millonario en Puerto Rico: esta fue la cantidad con la que se pegó en Loto Cash

La suerte tocó a la puerta en Manatí, donde un jugador cambió su destino tras acertar los números ganadores y llevarse un premio de $1,595,000.

La jugada automática de Loto Cash fue vendida en la Farmacia San Martín, convirtiendo este establecimiento en el escenario del nuevo millonario de Puerto Rico.

Lo que comenzó como una apuesta más terminó siendo un giro inesperado hacia la fortuna.

Los números ganadores del Loto Cash ayer, viernes, fueron 8, 35, 33, 6, 21 (Multiplicador 3), mientras que en la modalidad Revancha se sortearon 22, 13, 23, 3, 18 (2).

La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería Electrónica, Heidi Hernández Olivo, felicitó al ganador y destacó que la suerte continúa recorriendo toda la isla.

“Nos llena de gran satisfacción anunciar un nuevo millonario ganador de Loto Cash y felicitar a este jugador afortunado por el gran premio. Historias como esta demuestran cómo la suerte sigue llegando a distintos pueblos de Puerto Rico, brindando oportunidades y alegrías a nuestra gente”, expresó.

PUBLICIDAD

Según la entidad, Loto Cash continúa consolidándose como uno de los juegos favoritos de los jugadores, reafirmando el compromiso de la Lotería Electrónica de ofrecer juegos, cuyas ventas aportan al desarrollo de importantes programas y servicios en beneficio del pueblo puertorriqueño.

La Lotería exhortó a los jugadores a validar sus boletos y a jugar siempre de manera responsable.

Según el portal oficial de la lotería electrónica, Loto Cash —anteriormente conocido como Loto Plus— realiza tres sorteos cada semana: lunes, miércoles y viernes, lo que amplía las posibilidades para los jugadores.

Con una menor cantidad de bolos en la tómbola, el juego resulta más accesible y ofrece nueve categorías de premios. Además, la probabilidad de obtener algún premio es de 1 en 8.9, lo que lo convierte en una de las opciones más atractivas para quienes buscan tentar a la suerte.

El premio mayor, conocido como el Jackpot, inicia en $500,000 y aumenta progresivamente cada vez que el sorteo queda sin ganador.