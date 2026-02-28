Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hay un nuevo millonario en Puerto Rico: esta fue la cantidad con la que se pegó en Loto Cash

¿Chequeaste tu boleto? Te contamos aquí dónde se vendió el premio de $1.5 millones

28 de febrero de 2026 - 2:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Te decimos cuáles fueron los números ganadores. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

La suerte tocó a la puerta en Manatí, donde un jugador cambió su destino tras acertar los números ganadores y llevarse un premio de $1,595,000.

RELACIONADAS

La jugada automática de Loto Cash fue vendida en la Farmacia San Martín, convirtiendo este establecimiento en el escenario del nuevo millonario de Puerto Rico.

Lo que comenzó como una apuesta más terminó siendo un giro inesperado hacia la fortuna.

Los números ganadores del Loto Cash ayer, viernes, fueron 8, 35, 33, 6, 21 (Multiplicador 3), mientras que en la modalidad Revancha se sortearon 22, 13, 23, 3, 18 (2).

La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería Electrónica, Heidi Hernández Olivo, felicitó al ganador y destacó que la suerte continúa recorriendo toda la isla.

“Nos llena de gran satisfacción anunciar un nuevo millonario ganador de Loto Cash y felicitar a este jugador afortunado por el gran premio. Historias como esta demuestran cómo la suerte sigue llegando a distintos pueblos de Puerto Rico, brindando oportunidades y alegrías a nuestra gente”, expresó.

Según la entidad, Loto Cash continúa consolidándose como uno de los juegos favoritos de los jugadores, reafirmando el compromiso de la Lotería Electrónica de ofrecer juegos, cuyas ventas aportan al desarrollo de importantes programas y servicios en beneficio del pueblo puertorriqueño.

La Lotería exhortó a los jugadores a validar sus boletos y a jugar siempre de manera responsable.

Según el portal oficial de la lotería electrónica, Loto Cash —anteriormente conocido como Loto Plus— realiza tres sorteos cada semana: lunes, miércoles y viernes, lo que amplía las posibilidades para los jugadores.

Con una menor cantidad de bolos en la tómbola, el juego resulta más accesible y ofrece nueve categorías de premios. Además, la probabilidad de obtener algún premio es de 1 en 8.9, lo que lo convierte en una de las opciones más atractivas para quienes buscan tentar a la suerte.

El premio mayor, conocido como el Jackpot, inicia en $500,000 y aumenta progresivamente cada vez que el sorteo queda sin ganador.

Además, todos los premios se otorgan en un único pago, sin anualidades, lo que permite a los afortunados reclamar la totalidad del monto de manera inmediata y sin complicaciones.

Breaking NewsLotoPowerballLotería de Puerto RicoLotería Electrónica
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
