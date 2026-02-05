Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 11:54 AM
S&P 500
6882.72
-0.51%
·
Dow Jones
49501.30
0.53%
·
Nasdaq
22904.58
-1.51%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Verifica tu boleto! Jugador en Puerto Rico se lleva $100,000 en el Powerball

Revisa aquí a los números ganadores

5 de febrero de 2026 - 7:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el sorteo del miércoles, nadie se llevó el “jackpot”, que ascendía a $83 millones. (George Walker IV)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Por segunda ocasión esta semana, un jugador afortunado en Puerto Rico se llevó un premio secundario de $100,000 en el sorteo del Powerball al acertar cuatro números más el bolo rojo en una jugada bajo Power Play.

RELACIONADAS

Además, se trata del tercer sorteo consecutivo en que un boleto vendido en Puerto Rico se lleva un premio secundario.

En el sorteo del miércoles, nadie se llevó el “jackpot”, que ascendía a $83 millones. Ante esto, el premio mayor para el sorteo del sábado ascendió a $102 millones.

Los números ganadores del miércoles fueron 27, 29, 30, 37 y 58, con el bolo rojo 15.

Los boletos con los premios más altos repartidos el miércoles ascendieron a $2 millones cada uno y fueron vendidos en los estados de Oregon y Pensilvania, según la información disponible en el portal del Powerball.

En el sorteo del lunes, un boleto que fue vendido en Bélgicas Bakery, en el municipio de Guánica, también se llevó un premio secundario de $100,000.

Mientras, en el sorteo del sábado, 31 de enero, en el negocio La Tienda de Papá, en Camuy, se vendió un boleto que se llevó $150,000.

Mientras, otras cuatro personas cargaron con premios de $300, cada uno, y otros dos cargaron con $100, cada uno.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

Tags
PowerballPowerball en Puerto RicoLoteríaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: