¡Verifica tu boleto! Jugador en Puerto Rico se lleva $100,000 en el Powerball

Por segunda ocasión esta semana, un jugador afortunado en Puerto Rico se llevó un premio secundario de $100,000 en el sorteo del Powerball al acertar cuatro números más el bolo rojo en una jugada bajo Power Play.

Además, se trata del tercer sorteo consecutivo en que un boleto vendido en Puerto Rico se lleva un premio secundario.

En el sorteo del miércoles, nadie se llevó el “jackpot”, que ascendía a $83 millones. Ante esto, el premio mayor para el sorteo del sábado ascendió a $102 millones.

Los números ganadores del miércoles fueron 27, 29, 30, 37 y 58, con el bolo rojo 15.

Los boletos con los premios más altos repartidos el miércoles ascendieron a $2 millones cada uno y fueron vendidos en los estados de Oregon y Pensilvania, según la información disponible en el portal del Powerball.

En el sorteo del lunes, un boleto que fue vendido en Bélgicas Bakery, en el municipio de Guánica, también se llevó un premio secundario de $100,000.

Mientras, en el sorteo del sábado, 31 de enero, en el negocio La Tienda de Papá, en Camuy, se vendió un boleto que se llevó $150,000.

Mientras, otras cuatro personas cargaron con premios de $300, cada uno, y otros dos cargaron con $100, cada uno.

