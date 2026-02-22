Un premio de $50,000 de Powerball cae en Puerto Rico

Un jugador en Puerto Rico, que decidió darle una segunda oportunidad a la suerte, se llevó un premio secundario de $50,000 en el sorteo de este sábado del Powerball.

El boleto premiado se jugó mediante la modalidad de Double Play y acertó cuatro números, más el bolo rojo.

Los números ganadores mediante Double Play del sábado fueron 3, 17, 21, 24 y 35, con el bolo rojo 9.

La opción de Double Play permite que, por $1 adicional, las jugadas sean elegibles para un segundo sorteo con un premio mayor de $10 millones.

En el sorteo regular de Powerball de este sábado, los números ganadores fueron 27, 28, 36, 48 y 49, con el bolo rojo 21.

Nadie se llevó el premio mayor del Powerball, que ascendió a unos $190 millones. Ante esto, el “jackpot” para el sorteo de este lunes se elevó a unos $230 millones.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas