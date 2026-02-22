Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 12:40 PM
S&P 500
6909.51
0.69%
·
Dow Jones
49625.97
0.47%
·
Nasdaq
22886.07
0.9%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un premio de $50,000 de Powerball cae en Puerto Rico

Aquí te decimos los números ganadores

22 de febrero de 2026 - 7:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Nadie se llevó el premio mayor del Powerball, que ascendió a unos $190 millones. (The Associated Press)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un jugador en Puerto Rico, que decidió darle una segunda oportunidad a la suerte, se llevó un premio secundario de $50,000 en el sorteo de este sábado del Powerball.

RELACIONADAS

El boleto premiado se jugó mediante la modalidad de Double Play y acertó cuatro números, más el bolo rojo.

Los números ganadores mediante Double Play del sábado fueron 3, 17, 21, 24 y 35, con el bolo rojo 9.

La opción de Double Play permite que, por $1 adicional, las jugadas sean elegibles para un segundo sorteo con un premio mayor de $10 millones.

En el sorteo regular de Powerball de este sábado, los números ganadores fueron 27, 28, 36, 48 y 49, con el bolo rojo 21.

Nadie se llevó el premio mayor del Powerball, que ascendió a unos $190 millones. Ante esto, el “jackpot” para el sorteo de este lunes se elevó a unos $230 millones.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

---

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

Tags
PowerballPowerball en Puerto RicoLotería ElectrónicaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 22 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: