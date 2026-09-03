Retiran del mercado dos productos fabricados por Clorox Puerto Rico

El portal de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC) alertó sobre el retiro del mercado de sobre seis millones de unidades de limpiadores multiusos con fragancia producidos por Clorox Puerto Rico debido a un riesgo de exposición a bacteria.

Los productos identificados por el ente federal fueron los limpiadores con fragancia de la marca Mistolín y limpiadores multiusos con fragancia Lestoil.

“Los productos retirados del mercado pueden contener bacterias, incluyendo Pseudomonas aeruginosa, un microorganismo ambiental presente en el suelo y el agua”, alertó la CPSC.

La CPSC explicó que el retiro del mercado solo incluye los productos Mistolín y Lestoil vendidos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. El retiro afecta a los limpiadores diluibles Mistolin con aromas Alegra tu Día, Espíritu Play, Flores de Primavera, Fresco Despertar, Frescura de Lavanda, Frescura Tropical, Manzana y Canela, Pino y Especias y Sólo para Ti.

PUBLICIDAD

En cuanto a los limpiadores Lestoil, incluyen el Heavy Duty con aromas Energía del Yunque, Fuerza de Lavanda Tropical, Intenso Limón Boricua y Olas de Rincón.

La imagen muestra el código UPC y número de lote que debe fotografiar. (Suministrada)

Los productos fueron fabricados entre el 1 de abril de 2025 y el 17 de junio de 2026 y se vendieron en botellas de 28, 40, 64 y 128 onzas líquidas.

En ambos casos, los consumidores pueden identificar si compraron un producto afectado revisando el código de fecha, números y letras que comienzan con el prefijo “PR01” seguido de números de lote de cinco dígitos entre 25091 y 26168.

“Las personas con sistemas inmunitarios debilitados o que usan dispositivos médicos externos y que se exponen a Pseudomonas aeruginosa corren el riesgo de sufrir una infección grave que puede requerir tratamiento médico. La bacteria puede ingresar al cuerpo por inhalación, a través de los ojos o por una herida en la piel. Las personas con sistemas inmunitarios sanos generalmente no se ven afectadas por la bacteria”, añadió la agencia.

“Los consumidores que registren envases de las fragancias afectadas con códigos de fecha impresos que comiencen con PR01 y que vayan seguidos de un número de cinco dígitos entre 25091 y 26168 recibirán un reembolso completo del precio de compra, con recibo, o del precio de venta sugerido por el fabricante, sin recibo”, indica el ente.

La CPSC exhortó a los consumidores dejar el uso de estos productos inmediatamente y a registrarlos en el portal https://mistolinrecall.expertinquiry.com/ para solicitar un reembolso. Una vez someta la información, que consiste de fotos que muestren el código UPC de 12 dígitos y la fecha de fabricación, puede disponer de los productos afectados en la basura. Si retuvo el recibo de compra, también puede tomarle fotos y someterlo. Si no cuenta con un recibo de compra, la empresa le devolverá el costo sugerido por el fabricante.

En Puerto Rico, los productos retirados se vendieron en tiendas Walmart, Sam’s Club, Costco, Supermercados Econo, Supermercados Selectos y otros minoristas.