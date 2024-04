“Somos Puerto Rico” llega al barrio Asomante de Aibonito

“En Guánica, que (el evento) fue cerca de los temblores y la pandemia, había mucha desolación. Allí nos encontramos con este señor que, al darle los alimentos, comenzó a llorar de emoción y tristeza porque no había probado comida caliente hacía tres días. Eso me lo llevé en el corazón y uno piensa que en Puerto Rico eso no pasa, pero pasa y más de lo imaginable”, aseveró.

“Yo escuchaba decir: ‘no lo vendas, no lo vendas’, sin entender. Eso era una líder comunitaria del sector advirtiendo a la persona que recibió la ayuda que no vendiera la comida para comprar sustancias. Imagina, no hay forma de no estremecerse”, expresó Meléndez.