Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NegociosConsumo
Suscriptores
Bolsa de valores 04:02 PM
S&P 500
6606.61
-0.99%
·
Dow Jones
46047.61
-1.16%
·
Nasdaq
22379.82
-1.45%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Suerte calculada: jugada manual en Puerto Rico acierta $250,000 del Powerball

Conoce dónde se vendió el boleto ganador

18 de noviembre de 2025 - 11:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Boleto de Powerball. (Miguel Rodríguez López)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Otra persona en Puerto Rico volvió a apostar a su suerte y resultó ganadora al acertar un premio secundario de $250,000 del sorteo más reciente del Powerball, informó la Lotería Electrónica.

RELACIONADAS

En una publicación en sus redes sociales, la agencia detalló que la persona agraciada acertó cuatro números más el bolo rojo de Powerball tras realizar una jugada manual en “Winners Corner”, en Carolina.

De acuerdo con la página del famoso sorteo, los números ganadores fueron 7, 33, 50, 57, 66 y el bolo rojo 23.

Este premio se suma al que cayó el sábado en Puerto Rico, cuando otro jugador se convirtió en millonario tras comprar un boleto con “Power Play” en una gasolinera en San Juan y acertar los cinco bolos blancos.

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

En ese sorteo, ocho personas en Puerto Rico se llevaron $400 con cuatro de los bolos blancos, mientras que otras 28 también ganaron $400, pero acertando tres bolos blancos y el bolo rojo.

Nadie ganó el “jackpot”, que actualmente está en $593 millones en total, con un valor de retiro inmediato en efectivo de $277.6 millones.

Tags
Breaking NewsPowerballLotería Electrónica
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: