Suerte calculada: jugada manual en Puerto Rico acierta $250,000 del Powerball
Conoce dónde se vendió el boleto ganador
18 de noviembre de 2025 - 11:46 AM
Otra persona en Puerto Rico volvió a apostar a su suerte y resultó ganadora al acertar un premio secundario de $250,000 del sorteo más reciente del Powerball, informó la Lotería Electrónica.
En una publicación en sus redes sociales, la agencia detalló que la persona agraciada acertó cuatro números más el bolo rojo de Powerball tras realizar una jugada manual en “Winners Corner”, en Carolina.
De acuerdo con la página del famoso sorteo, los números ganadores fueron 7, 33, 50, 57, 66 y el bolo rojo 23.
Este premio se suma al que cayó el sábado en Puerto Rico, cuando otro jugador se convirtió en millonario tras comprar un boleto con “Power Play” en una gasolinera en San Juan y acertar los cinco bolos blancos.
En ese sorteo, ocho personas en Puerto Rico se llevaron $400 con cuatro de los bolos blancos, mientras que otras 28 también ganaron $400, pero acertando tres bolos blancos y el bolo rojo.
Nadie ganó el “jackpot”, que actualmente está en $593 millones en total, con un valor de retiro inmediato en efectivo de $277.6 millones.
