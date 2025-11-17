Opinión
17 de noviembre de 2025
77°ligeramente nublado
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Dónde se vendió el boleto ganador de $2 millones del Powerball?

Puerto Rico tiene un nuevo millonario con un premio secundario de esta lotería estadounidense

17 de noviembre de 2025 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el sorteo del sábado, un jugador del Powerball en Puerto Rico se convirtió en millonario tras comprar un boleto en “Power Play” al acertar los cinco bolos blancos. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El boleto ganador de $2 millones se vendió en una gasolinera en San Juan, informó la Lotería Electrónica de Puerto Rico en sus redes sociales.

RELACIONADAS

“Un jugador afortunado se pegó con un premio secundario de Powerball Powerplay luego de realizar su jugada en el Total Plaza Olmedo en San Juan”, lee la publicación.

En el sorteo del sábado, un jugador del Powerball en Puerto Rico se convirtió en millonario tras comprar un boleto en “Power Play” al acertar los cinco bolos blancos.

Ocho personas en Puerto Rico se llevaron $400 con cuatro de los bolos blancos, mientras que otras 28 también ganaron $400, pero acertando tres bolos blancos y el bolo rojo.

Los números ganadores fueron 6, 7, 12, 47, 53 y el bolo rojo 21.

A nivel de Estados Unidos, otras dos personas tuvieron premios millonarios. Un jugador en Arizona y otro en California obtuvieron $1,000,000 cada uno.

Nadie ganó el “jackpot”, que está en $549 millones en total, con un valor de retiro inmediato en efectivo de $256.9 millones.

