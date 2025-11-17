¿Dónde se vendió el boleto ganador de $2 millones del Powerball?

El boleto ganador de $2 millones se vendió en una gasolinera en San Juan, informó la Lotería Electrónica de Puerto Rico en sus redes sociales.

“Un jugador afortunado se pegó con un premio secundario de Powerball Powerplay luego de realizar su jugada en el Total Plaza Olmedo en San Juan”, lee la publicación.

En el sorteo del sábado, un jugador del Powerball en Puerto Rico se convirtió en millonario tras comprar un boleto en “Power Play” al acertar los cinco bolos blancos.

Ocho personas en Puerto Rico se llevaron $400 con cuatro de los bolos blancos, mientras que otras 28 también ganaron $400, pero acertando tres bolos blancos y el bolo rojo.

Los números ganadores fueron 6, 7, 12, 47, 53 y el bolo rojo 21.

A nivel de Estados Unidos, otras dos personas tuvieron premios millonarios. Un jugador en Arizona y otro en California obtuvieron $1,000,000 cada uno.