Hay un nuevo millonario en Puerto Rico: esta fue la cantidad con la que se pegó en el Powerball

Un jugador del Powerball en Puerto Rico se convirtió en millonario en el sorteo de ayer, sábado.

De acuerdo con el portal de la lotería estadounidense, alguien que compró un boleto en la isla ganó $2,000,000 en “Power Play” al acertar los cinco bolos blancos.

Ocho personas en Puerto Rico se llevaron $400 con cuatro de los bolos blancos, mientras que otras 28 también ganaron $400, pero acertando tres bolos blancos y el bolo rojo.

Los números ganadores fueron 6, 7, 12, 47, 53 y el bolo rojo 21.

A nivel de Estados Unidos, otras dos personas tuvieron premios millonarios. Un jugador en Arizona y otro en California obtuvieron $1,000,000 cada uno.