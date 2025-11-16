Opinión
16 de noviembre de 2025
73°ligeramente nublado
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hay un nuevo millonario en Puerto Rico: esta fue la cantidad con la que se pegó en el Powerball

Mientras, más de 30 personas también ganaron premios menores

16 de noviembre de 2025 - 6:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los números ganadores fueron 6, 7, 12, 47, 53 y el bolo rojo 21. (George Walker IV)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un jugador del Powerball en Puerto Rico se convirtió en millonario en el sorteo de ayer, sábado.

De acuerdo con el portal de la lotería estadounidense, alguien que compró un boleto en la isla ganó $2,000,000 en “Power Play” al acertar los cinco bolos blancos.

Ocho personas en Puerto Rico se llevaron $400 con cuatro de los bolos blancos, mientras que otras 28 también ganaron $400, pero acertando tres bolos blancos y el bolo rojo.

Los números ganadores fueron 6, 7, 12, 47, 53 y el bolo rojo 21.

A nivel de Estados Unidos, otras dos personas tuvieron premios millonarios. Un jugador en Arizona y otro en California obtuvieron $1,000,000 cada uno.

Nadie ganó el “jackpot”, que está en $549 millones en total, con un valor de retiro inmediato en efectivo de $256.9 millones.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
