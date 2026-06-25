Supermercados compiten con Amazon en la venta de alimentos en línea

Las cadenas de supermercados en Puerto Rico se enfrentan a la gigante de ventas en línea Amazon como un nuevo competidor, según datos revelados en la Radiografía del Consumidor, comisionada por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución (MIDA).

Según la encuesta realizada a unos 1,600 consumidores alrededor de la isla y presentada este jueves durante el MIDA Conference and Food Show 2026 en el Centro de Convenciones, el 22% de los consumidores puertorriqueños utilizan la plataforma de Amazon para hacer compras. Esto representa un aumento de 5% al compararlo con la cantidad de consumidores suscritos a esta plataforma el año pasado.

El 21% de los encuestados paga la membresía de Amazon Prime.

Amazon está en cuarto lugar de preferencia para los consumidores puertorriqueños. La plataforma principal para las compras online sigue siendo Walmart, con 50% de los consumidores – 3% menos que el año pasado. Le siguen las plataformas de Sam’s Club (33%) y Econo To Go (22%).

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Así las cosas, Amazon le lleva la delantera a las plataformas en línea de SuperMax, Walgreens y Selectos.

Juan Alvarado, director de mercadeo de Molcajete Food y uno de los oradores en la conferencia, se mostró optimista ante esta nueva competencia, recibiendo, incluso, la apertura del nuevo almacén de Amazon en Dorado como una oportunidad para una competencia “tú a tú”.

Según reportó El Nuevo Día para el mes de abril, el centro de logística que Amazon construyó en Dorado está en la fase final de permisos para iniciar operaciones, según el expediente digital ante la Oficina de Gerencia de Permisos(OGPe).

Doris Pastoriza de Contáctica, por su parte, describió el fenómeno entre plataformas como una “convivencia de canales”.

“Los supermercados dominan las compras principales, mientras que mercados en línea, como Amazon, lideran en compras de relleno, por lo que el comprar online se ha vuelto un complemento de la tienda física”, afirmó Pastoriza.

Entre las razones por optar hacer compras en línea, consumidores encuestados destacaron el ahorro de tiempo (65%), evitar tener que ir a la tienda (19%) y/o hacer la fila (12%), la entrega rápida (12%) y acceso a especiales y precios más bajos (10%).

La encuesta reveló además que para este año hubo un aumento en la cantidad de consumidores que realizan sus compras de manera híbrida (19%). Para el pasado año solo un 16% hacía las compras de manera híbrida.