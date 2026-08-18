¡Verifica tu boleto! Se llevan premio de $50,000 en el Powerball
Aquí los números ganadores en el sorteo del lunes
18 de agosto de 2026 - 7:32 AM
18 de agosto de 2026 - 7:32 AM
Un boleto vendido en Puerto Rico se llevó un premio secundario de $50,000 en el sorteo del lunes del Powerball.
Los números ganadores en el sorteo regular fueron 8, 15, 25, 49 y 65, con el bolo rojo 22.
El ganador acertó cuatro números, más el bolo rojo.
Nadie se llevó el premio mayor del Powerball en el sorteo del lunes, por lo cual el “jackpot” aumentó a $48 millones para el sorteo del miércoles.
Con este premio secundario, se extiende la racha de suerte en Puerto Rico, durante la cual han caído premios en la isla a lo largo de siete sorteos consecutivos en las últimas dos semanas.
“Continuamos celebrando que sigan cayendo estos premios en Puerto Rico. Nos llena de satisfacción anunciar cada nuevo ganador y compartir estas buenas noticias”, sostuvo la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, en un comunicado de prensa el domingo.
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El Programa de Ayuda a Jugadores Compulsivos (PAJC) de ASSMCA ofrece servicios gratuitos de orientación, tratamiento, rehabilitación y recuperación a las personas que experimentan problemas relacionados a los juegos de azar. Si usted enfrenta este tipo de problema o conoce a alguien que sufra de una adicción, puede comunicarse con su proveedor de servicios médicos o llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023, donde un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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